YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 00:04

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 00:04

- Şiirlerinde gerçekliğin çirkinliğine vurgu yapan, şiiri ruhani bir macera olarak algılamış, sembolizm akımının kurucularından usta Fransız şair Stéphane Mallarmé (18 Mart 1842-9 Eylül 1898) ile romanlarında Suriye’deki rejimin politikalarını eleştiren, trajedileri, sosyal ve psikolojik yansımaları ele alan, bazı romanları yasaklanarak toplatılan, Suriye İç Savaşı’nı odağa aldığı Ölmek Zor İş (Çev. Mustafa İsmail Dönmez / Delidolu Yay.) ile çağdaş Suriyeli yazar Halid Halife kapağımızda. Ferda Fidan ve Mustafa İsmail Dönmez’in yazıları...

- Üçüncü sayfamızda Mehmet Rifat’ın Camus’yü tüm yönleriyle ele alırken dönemin önde gelen kalemleriyle Camus arasındaki fikir birliğine ve ayrılıklarına tarihsel, politik ve edebi açıdan yaklaştığı Başkaldıran Yalnız Adam Albert Camus ve Çağdaşları’nı (Yapı Kredi Yay.) incelediği yazısıyla Derya Çakır yer alıyor.

- Emin Adnan, Mustafa B. Bozkurt’un yüksek lisans tezinden ortaya çıkan ve demokrasinin temeli olan milli irade ile egemenliğin zaferi olarak “seküler devlet”i merceğe aldığı çalışması Milli İrade - Millet ve Demokrasi Üzerine Yeniden Düşünmek’i (Mavi Gök Yay.) inceliyor.

- M. Sadık Aslankara, “Dünyaya Şiir Gerek” başlıklı yazısında, Kemal Gündüzalp (Quo Vadis Şiir?-Şiirin Sorunları Üzerine / Alkali Kitap), Ertuğrul Özüaydın (Dilden Şiire Şiirden Dile / Smirna Yay.), Enver Ercan (Şair Çünkü Onlar-Şiir Uçar Söz Olur / Literatür Yay.) ve Orhan Veli’nin (Bütün Yazıları / Can Yay.) kitaplarını merceğe alıyor.

- Derya Ayyıldız’ın kaleme aldığı ve geliri Acil İhtiyaç Projesi Vakfı’na (AİP) yararına bağışlanan Demir Kelebek: Ebru Nurluoğlu’nun Hatıra Defteri (Eksik Parça Yay.) adlı kitapta, AİP’in kurucu başkanı Ebru Nurluoğlu’nun yaşamından esin veren kesitler sunuluyor.

- Hüseyin Bargan, dönemin Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan tarafından çevrilmesi istenen ve Sabahattin Ali’nin dilimize kazandırdığı Alman tarihçi Max Kemmerich’in Avrupa’nın karanlık tarihinin derinliklerine indiği Tarihteki Garip Vakalar’ını (Timaş Yay.) değerlendiriyor.

- Abdullah Kaya, Metin Hakyeri’nin İstanbul’un kentsel yolculuğunu Bizans İmparatorluğu’ndan günümüze dek 1 Ocak-31 Aralık tarihleri boyunca az bilinen yönleriyle ele aldığı çalışması Gün Gün İstanbul’u (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay.) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Gudrun Mebs’in gepegenç düş dünyasına ve çocuk gülümsemelerine konuk ettiği serisi Anneanne ile Frieder’i (Çev. Ayşe Sarısayın / Can Çocuk Yay.) merceğe alıyor.

- Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

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İyi okumalar...

Gamze Akdemir