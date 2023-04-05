YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 00:04

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 00:04

- Şairliğini hekimlikle, devrimcilikle bütünleştirerek büyüyen, Cumhuriyet Devrimleri ile biçimlenmiş Atatürkçülüğün, Aydınlanmanın, sürekli devrimin bilgesi, usta şairi; Adnan Binyazar’ın deyişiyle “hem düşüncesinin hem şiirinin başlangıcı” olan halkın derdini dert edinen büyük düşün adamı Ceyhun Atuf Kansu (1919-1978) kapağımızda.

Kısa süre önce PEN Türkiye Yazarlar Derneği tarafından “ayın kitabı” seçilen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından tek ciltte yayımlanan Bütün Şiirleri gibi usta yapıtlarla aydınlatmaya devam ediyor Ceyhun Atuf Kansu.

Bütün Şiirleri’ni derleyip yayına hazırlayan Vecihi Timuroğlu’nun deyişiyle, “Doğayı insanlaştırmış… Bir güzel dünya savaşında/ İnsan gülünü kurtarmaya/ Her gün şiir yapan...”, çocuklarına “Anadolu’nun İstanbul kadar güzel olduğunu öğretmek isteyen bir büyük şair”, “şiirimizin ozan atası”dır O.

Anadolu’dan dünyanın yedi iklim dört köşesine uzanan bir büyük insanlığın şairidir. Geleceğe umutla bakmanın, coşkunun, hüznün, yoksunluğun, umudun, iyimserliğin şairidir.

Cemal Süreya’nın deyişiyle “Kansu/ Kan ve su/ Atardamar kanı/ Kaynak suyu”dur ve “Edebiyatımızın Cumhurbaşkanı”dır. Öner Yağcı’nın incelemesi...

- Üçüncü sayfamızda, Feyza Hepçilingirler’in Gönül Çatalcalı’yla çöplüğün kıyısında yaşayan, çöp kamyonunu beklerken sabırsız, aç, kıskanç, yorgun insanlarla, onların tam karşısındaki zengin yaşamları şiirsel bir dilde ustalıkla kurguladığı romanı Çöp-Kentin Efsanesi (Tekin Yayınları) üzerine söyleşisi yer alıyor.

- Emin Adnan, Erol Mütercimler’in “Soykırım, Sömürgecilik, Kölecilik, Emperyalizm, Kapitalizm” alt başlığıyla yayımlanan kaynak niteliğindeki incelemesi Coğrafi Keşifler’i (Alfa Yayıncılık) irdeliyor.

- Berrin Karadeniz, Prof. Dr. Üstün Dökmen ile köklerine bir yolculuk yaptığı, bir aile öyküsü olmasının yanı sıra özeleştirinin de yer aldığı, derin analizler ve bireyden topluma uzanan psikolojik tahliller ve yetkin kurgusuyla dikkat çeken biyografik romanı Palandöken’i (Epsilon Yayınları) konuşuyor.

- Mehmet S. Aman, Özlem Özdemir ile 11 Cumhuriyet kadınının portresini sunduğu, Osmanlı’nın son ve “kadın devrimi” olanak nitelediği Cumhuriyetin ilk yıllarında kadınların durumlarını incelediği Kadınlar Cumhuriyeti-Bilimde Öncü Kadınlar’ı (Doğan Kitap) konuşuyor.

- M. Sadık Aslankara, “Sinema; yaşamda bir yer gösterici” başlıklı yazısında, Semir Aslanyürek, Film Yönetimi Atölyesi (h2o Kitap), Eva Selin, Transmedya Kültürü- Transmedya Ekosistemine Eleştirel Bir Bakış (Lejand Yayınları) ve Cangül Akdaş’ın Türk Sinemasında Ölüm (Urzeni Yayınları) ve Türk Sinemasında İntihar (Urzeni Yayınları) adlı kitaplarını irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Lucile de Pesloüan’ın Arkadaşlık Beklemez (Çev. Bahar Demirhan / Kırmızı Kedi Yayınevi) ve Mehmet Atilla’nın Hayal Rüzgârları’nı (Tudem Yayınları) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir