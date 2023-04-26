YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 17:27

Güncelleme: 26.04.2023 - 17:30

- Yeni bir fantezi bakış açısını getiren, kendisini alanda saygın bir yere taşıyan ve 2015’te hayata gözlerini kapatmadan önce 41 romanını tamamladığı, kendi yarattığı evrende yüzen devasa bir kaplumbağanın sırtındaki dört filin üzerinde duran disk şeklindeki bir dünyada geçen, kendine ait inanışları, çok sayıda tanrısı, mitolojisi, kahramanları ve folkloruyla dünyaca ünlü kült serisi Disk Dünya’nın yaratıcısı usta yazar Terry Pratchett yazını ve serisinin ülkemizde yayımlanan yeni halkası Postane (Çeviren: Niran Elçi / Delidolu Yayınları) ile kapağımızda. Necdet Neydim’in incelemesi...

- Üçüncü sayfamızda Günay Güner, Hürriyet Yaşar ile 40 yıl önce faşizmin sokaktaki egemenliğini anlatan 12 Eylül öykülerinden, İstanbul doğasını yok etmeye yönelmiş birkaç yıl önceki bir toplu öldürümün öyküsüne dek, 35-40 yıllık bir döneme yayılan 8 öyküden oluşan yeni kitabı Satış Çağı’nı (Cumhuriyet Kitapları) konuşuyor.

- Feridun Andaç “Yazmak Eylemi (I)-Yazıda sürdürülebilirlik yolu…” başlıklı yazısında, yazma eyleminin izini W.G. Sebald (Kır Evinde İkamet / Çev. Sami Türk / Can Yayınları) ve Paul Cronin’in (Abbas Kiyarüstemi ile Sinema Dersleri / Çev. Pelin Arda / Redingot Yayınları) yapıtlarıyla sürüyor.

- Barbaros Uzunköprü, ünlü tarihçi Andrew Roberts’ın insani ve gerçekçi bir portresini ortaya koyduğu ve bu tarihi kişilik üzerine yazılmış en kapsamlı ve iddialı biyografilerden biri niteliğindeki Napoléon’u (Çeviren: Barbaros Uzunköprü / Kronik Kitap) inceliyor.

- Gamze Akdemir, usta ressam, yazar ve sanat tarihçisi Gürol Sözen ile zengin görseller ve belgelerle tasarladığı, Anadolu coğrafyasının kimliği ve Büyük Menderes Nehri’nin yarattığı uygarlıkların öykülerini yorumladığı ve günümüze göndermelerde bulunduğu çalışması Geçmişten Günümüze Uygarlıkların İzi’ni (Söke Kaymakamlığı ve Qua Granit) konuşuyor.

- Haydar Ünal, Cem Savran ile 12 Eylül faşist darbesinin eleştirisini yaptığı, denize ilişkin imgelerle de aşkı, isyanı, Akdeniz’i ve şiiri bir araya getirdiği romanı Av’ı (Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık) konuşuyor.

- Ayşe Kıran, Ege Öztokat’ın, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde okurken Devlet Hava Meydanları’nda çalışmaya başlayan ve burada tanıştığı Nasser’le Lübnan’a gelin giden Tuna Nasser’ın yaşamöyküsünü anlattığı ilk kitabı Yelpazem de mi Sıkıyönetime Giriyor?’u (Kırmızı Kedi Yayınevi) değerlendiriyor.

- Hikmet Temel Akarsu, Ayten Alkan’ın derlediği ve geliri Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’ne bağışlanan, uygar dünyanın kaygılarını yansıtan pek çok kavram ve yeniliklerle dolu Şehir ve Hayvan (Patika Kitap) adlı çalışmayı inceliyor.

- Mavisel Yener, Tufan Çapar’ın çocuklar için kaleme aldığı dördüncü yapıtı Toprağın Altındaki Sır’ı (Sadık Uygun Yayınları) tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Ömür Kurt’un kitap tamircisi Muhsin Dede’nin betonlaşan dünyanın yalnızlarına feneriyle ışık olmaya çalıştığı Kitap Tamircisi’ni (Doğan Çocuk) değerlendiriyor.

- Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir