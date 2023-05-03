YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 00:01

Güncelleme: 03.05.2023 - 00:01

Merhaba,

Bu hafta sizleri kapağımızda yer verdiğimiz, alanlarında usta iki isimle selamlıyoruz. İlk yazarımız sezgiyi, kendine yetmeyi, bireyciliği, doğanın ve insanlığın güzelliğini keşfetmeyi amaçlamış, yapıtlarına da yansıttığı kendini bulmak ve bilmek, ilerici bir bilince sahip olmak, yenilenebilmek gibi ilkeleri pusulası kılmış Amerikalı doğabilimci, denemeci ve filozof Henry David Thoreau. Z. Doğan Koreli’nin incelemesi...

İkinci yazarımız ise alınteri ile oluşturulmuş kamu kaynaklarının nasıl, kimler tarafından yağmalandığını anlattığı, Kızılay’dan TRT’ye, TÜRKSAT’tan, bakanlıklara kadar işleyen çürümüş düzenin panoramasını çıkardığı Yağma-Sayıştay Belgeleri (Kırmızı Kedi Yayınevi) adlı incelemesi ile araştırmacı gazeteci ve gazetemiz yazarı Murat Ağırel. Mehmet S. Aman’ın söyleşisi...

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği beraberinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi’nin destekleri ile hazırlanan Bursa 20. Kitap Fuarı tüm hızıyla başladı. 29 Nisan’da kapılarını açan fuar, 7 Mayıs’a kadar Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapseverlerle buluşacak.

Düzenlendiği ilk yıldan bugüne bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan, 9 gün boyunca 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapacak olan Bursa 20. Kitap Fuarı, 70’den fazla panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinde okuyucuları yazarlarla buluşturacak.

Fuarın konukları arasında Ataol Behramoğlu, Feridun Andaç, Emre Kongar, Işık Kansu, Mustafa Balbay, Mine G. Kırıkkanat Adnan Özyalçıner, Behiç Ak, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Üstün Dökmen, Ahmet Yavuz, Hürriyet Yaşar, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Erol Mütercimler, Halil Genç, Miyase Sertbarut, Çimen Turunç Baturalp, Firdevs Gümüşoğlu, Haluk Erdem, Ali Türkşen, Atillâ Dorsay, Talha Uğurluel, Şükran Hülagü Genç, Zeynep Çamak Ateş ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı yer alıyor.

Fuarla ilgili en güncel haberler, konuk yazarlar, ulaşım bilgileri, etkinlikler ve imza günlerine www.bursakitapfuari.com sitesinden ve facebook/tuyapkitapfuari, twitter/kitapfuari, instagram/kitapfuari hesaplarından ulaşılabilecek. Ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesi fuar web sitesinde bulunan “Etkinlik Takvimi” sekmesinden takip edilebilecek.

Girişin ücretsiz olduğu Bursa 20. Kitap Fuarı son gün hariç 10.00-19.30 arası, 7 Mayıs kapanış günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir