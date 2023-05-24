YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 00:01

Güncelleme: 24.05.2023 - 00:01

- İlk romanı, kurmacanın denemeyle, anının biyografiyle buluştuğu, sanata ve özgürlüğe yazılmış bir aşk mektubu, 16. yüzyıl resmine yeni bir yön vererek sanat tarihine damgasını vuran Caravaggio’dan yola çıkan bir arayış ve aşk hikâyesi niteliğindeki, yedi yılda yazdığı Ressamın İsyanı (Everest Yayınları) ile Gündüz Vassaf kapağımızda. Gamze Akdemir’in söyleşisi…

- Üçüncü sayfamızda “Ayla Kutlu’nun anlatı evreni” başlıklı incelemesiyle Feridun Andaç yer alıyor.

- Gültekin Emre, doğumunun 136. ölümünün 109. yılında, içe dönük, geçmişinden hiç kopamayan, gelecekten bir beklentisi olmayan, korkularıyla, hayalleriyle, sanrılarıyla, intihar düşüncesini gerçekleştirmek için çabalayan, renklere sığınan, burjuva yaşamına ve geleneklere karşı çıkan “Apollo” ve “Minerva” grubunun beş üyesinden biri olan Avustralyalı şair Georg Trakl’ı ve yapıtlarını inceliyor.

- Fatih Durgun, İngiliz düşünür ve din adamı Salisburyli Johannes’in merkezi / bürokratik devletlerin toplumlar üzerinde kontrol mekanizmaları geliştirebilme yeteneğinden yoksun olduğu, eşit yurttaşlık düşüncesinin var olmadığı ve krallık yönetimlerinin hâkim olduğu bir çağda siyasal yönetimin daha adil bir şekilde örgütlenebilmesi için rehber niteliği taşıyan, Policraticus adıyla 1159 yılı civarında tamamladığı ve dilimize Siyasal Yönetim Üzerine Bir İnceleme (Çeviren ve Notlandıran: Fatih Durgun / Timaş Yayınları) ismiyle çevrilen yapıtını merceğe alıyor.

- Mustafa Yakut, Hasan Çelik’in derlediği ve Gürcüceden çevirdiği, Grigol Orbeliani, İlia Çavçavadze gibi klasik şairlerle başlayan, 20. yüzyıldaki avangard atılımları ve Gürcü şiirinin modernleşme sürecini gözler önüne serdiği Gürcü Şiiri Antolojisi’ni (Ve Yayınevi) inceliyor.

- Kenan Mortan, İsveç Radyosu Türkçe Yayın Şefi ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Osman İkiz’in, caz dünyasının “Maffy”’ olarak tanıdığı, gerçek adıyla Muvaffak Falay’ın yaşamöyküsünü kaleme aldığı Maffy’nin Sevdası Caz (Cumhuriyet Kitapları) adlı kitabını değerlendiriyor.

- Ali Rıza Ünlü, Selim Erdoğan’ın Cumhuriyetimizin 100. yılına özel kaleme aldığı, sürecin önemli aşamalarını ve kavramlarını, tüm metin belgeler, saha bulguları ve birincil kaynaklar ışığında takvim akışıyla sunan gerçek bir Milli Mücadele özeti niteliğindeki çalışması Dakikalar İçinde Millî Mücadele: Anında Açıklanan 200 Tarihi Olay ve Kavram’ı (Kronik Kitap) tanıtıyor.

- Y, Bekir Yurdakul, Paola Peretti’nin gerçek yaşamına yaslanan, bir yanıyla hayata karışmanın kıymetine vurgu yaparken bir yanıyla da direnmenin, dayanmanın, yeni çıkış yollarını aramanın, fark etmenin yaşamanın ta kendisi olduğunun altını inceden çizdiği kitabı Filippo, Ben ve Kiraz Ağacı’nı (Çeviren: Esma Fethiye Güçlü / Genç Timaş) merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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