YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 00:01

Güncelleme: 31.05.2023 - 00:01

- Kısa süre önce yayımlanan Kurtuluş Günü (Çeviren: Niran Elçi / Deli Dolu Yayınları) adlı yapıtı çevresinde yazınıyla George Saunders kapağımızda. Kurtuluş Günü’ndeki öykülerini okurken öyküler mi absürt, yoksa yaşadığımız gerçeklik mi diye merak ediyorsunuz. Saunders evreni, bizi hapsolduğumuz kutudan kurtarıp dünyaya fırlatmayı vaat eden bir evren. Yeni, deneysel, çarpıcı tarzının amacı okuyucuları yakalamak, sarsmak ve yüreğimize bir parça anlayış, merhamet ve sevgi sokmak. Grotesklik ve kasvet öykülerine hâkimmiş gibi görünse de yaklaşımında ezilen insanlığa sevgisini ve dayatılan ümitsizliği görmeyi başardığımızda bir umut ışıltısı yaratabileceğimize inancını okumak olanaklı. Niran Elçi’nin yazısı...

- Ferda Fidan, “En yüce sessizliğin sözü” başlıklı yazısında ölümsüz şair René Char’ın yazınını ve Nazizme karşı kurulan Direniş hareketine katıldığı 1943 ile 1944 yıllarında yazdığı, 1948’de Gazap ve Muamma adlı derlemesine dahil ettiği, savaşın dehşeti ile direnişçilerin cesareti ve dayanışmasını yansıtan, yakın dostu Albert Camus’ye adadığı Hypnos Yaprakları’nı merceğe alıyor.

- Ümit Tarı, Ahmet Özer’in, yetkin birikiminden, duyarlıklarından, gözlemlerinden, yaşadıklarından, tanıklıklarından süzdüklerini usta kalemiyle buluşturduğu, çeşitli dergilerde yayımlanmış, kimileri edebiyat etkinliklerinde sunulan bildirilerden oluşan yeni kitabı Işıklar Kırmızıydı’yı inceliyor.

- Barış Doster, akademisyen ve diplomat olarak ülkemize uzun yıllar hizmet eden, gazetemizin Olaylar ve Görüşler sayfasındaki yazılarından da tanıdığımız Doç. Dr. Hüner Tuncer’in Cumhuriyetimizin 100. yaşını selamladığı incelemesi Atatürk Devrimi’ni (Kaynak Yayınları) değerlendiriyor.

- Ege Yatır, çizgilerini tüm dünya kültürleriyle besleyen ve çalışmalarını Paris’te sürdüren ünlü çizerimiz Selçuk Demirel’in yer yer şiirsel, yer yer aforizmik metinler eşliğinde ağaçların hayatımıza kattığı anlamların altını çizdiği Ağaçname-Sen ne güzel bir ağaçsın!’ı (Yapı Kredi Yayınları) tanıtıyor.

- Merve Kazancı, Ayşe Dündar ile sevgi ve ilgi yoksunluğu içinde ama pamuklara sarılarak büyütülmeye çalışılan küçük bir kız çocuğunun iç dünyasını, yalnızlığını gidermek için bulduğu çareleri, hayali kahramanlarına sığınışını, onlarla var olma çabasını anlattığı romanı 1, 2, 3, 4, Korkmuyorum’u (Librum Kitap) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Mavisel Yener’in yalnızca bin yıllar içinde yükünü durmaksızın çoğalttığımız şu ihtiyar Dünya’yı, onun sakladıklarını, yerüstünde, yeraltında on(d)a sakladıklarımızı ortaya koyduğu Mavi Zamanlar ve Gizli Geçitleri Bulmanın Yolları (Tudem Yayınları) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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