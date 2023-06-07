YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 07.06.2023 - 00:02

Güncelleme: 07.06.2023 - 00:02

- Odaklandığı, hikâyesini anlattığı kişide zamanının ruhunu ve herkesi karşıtlarıyla göstermiş, İran’ın dipdalgasını hissettirdiği anlatılarının merkezine her şeyi tapınca dönüştüren bir halkın karakteristik özelliklerini almış, başyapıtlarından Kör Baykuş’ta da (1936) varoluş sanrısındaki bir insanın hayata tutunamama öyküsünü, tüm ruh ürküntüleriyle duyguda, düşüncede, yaşamda hırpalanan insanı işlemiş İranlı usta yazar Sâdık Hidâyet (1903-1951) kapağımızda. Feridun Andaç’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, İshak Reyna’nın Azınlık (Doğan Kitap) adlı kitabını incelediği yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- Barış Doster, akademisyen ve diplomat olarak ülkemize uzun yıllar hizmet eden, gazetemizin Olaylar ve Görüşler sayfasındaki yazılarından da tanıdığımız Doç. Dr. Hüner Tuncer’in Cumhuriyetimizin 100. yaşını selamladığı yeni kitabı Atatürk Devrimi’ni (Kaynak Yay.) inceliyor.

- Z. Doğan Koreli, doğumunun 120. yılında Amerikan transandantalizminin öncüsü, “aşkıncı” düşüncenin temellerini atmış usta yazar, düşünür Ralph Waldo Emerson’ın (1803-1882) yazınını irdeliyor.

- Çiğdem Ülker, Murat Gülsoy’un ressam Vasıf’ Ekrem Yelda’nın hikâyesini ve dönemin tekinsiz İstanbulu’nu belgesel bakışla kaleme aldığı, Türk resminin ve İstanbul’un kısa tarihine tanıklık sunduğu romanı Ressam Vasıf’ın Gizli Aşklar Tarihi’ni (Can Yay.) inceliyor.

- Necdet Neydim, “O çocuklar tek tip giyinirlerdi ama tek tip değillerdi!” başlıklı yazısında, Tolga Gümüşay’ın 6 Yıl Tam Pansiyon ve Hazırlıksız’ını (Günışığı Kitaplığı) inceliyor.

- Celal Arıbal, Buket Uzuner’in yazımı 15 yıla yayılan serisi Tabiat Dörtlemesi’nin Mezapotamya’nın en masalsı şehirlerinden Mardin’de geçen, Su ile İstanbul’da, Toprak ile Çorum’da, Hava ile Kapadokya’da gizemli bir şekilde ortadan kaybolan muhalif gazeteci Defne Kaman’ın izini sürdüğü son kertesi Ateş’i (Everest Yay.) merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Van Gogh’u seveceksiniz!” ve “Böyle giderse…” başlıklı yazılarında, Asuman Portakal’ın yaşadığı dönemde değeri bilinmemiş büyük bir sanatçının, çoğu yapıtlarının yer aldığı iyi kurgulanmış / hazırlanmış bir sergiyle baş başa bıraktığı Van Gogh’un Yıldızları (Altın Kitaplar) ile Behiç Ak’ın yalnızca ceviz ağaçlarının değil, tüm bir hayatın sudan her geçen gün biraz daha uzağa savruluşunu bilimsel veriler ışığında, çocukların gözünden ve zarif dille anlattığı Ayşe’nin Bulut Projesi (Günışığı Kitaplığı) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Vitrindekiler, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran7ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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