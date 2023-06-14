YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 14.06.2023 - 00:01

Güncelleme: 14.06.2023 - 00:01

- Doğumunun 400. yıldönümünde büyük düşünür, bilim insanı Blaise Pascal (19 Haziran 1623- 19 Ağustos 1662) kapağımızda. 6 yaşında parke taşlarının üzerine tebeşirle figürler çizerek geometriyi yeniden keşfetti, 7 yaşında Öklid olup çıktı. 12 yaşında akustik ile ilgilendi, 16 yaşında koniler üzerine kitap yazdı. 18 yaşında hesap makinesini icat etti. 20 yaşında zamanın büyük bilim insanları arasındaydı! Pascal bilimsel buluşlarının dışında büyük bir yazardı. Klasik düzyazının yaratıcısıydı. Bilim insanı olarak aşılmıştır ama yazar olarak günümüze kalmıştır. Aradan geçen 400 yıla karşın Blaise Pascal hâlâ güncelliğini koruyor. Pascal, “İnsan kimdir” sorusunu sorarken 17. yüzyılda yaşıyordu. Ama sorduğu soru tüm yüzyılları ilgilendirmektedir. Zeynel Kıran’ın incelemesi...

- Üçüncü sayfamızda İlhan Tarus’un yapıtlarını irdelediği “İlhan Tarus’un Anadolu’su…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Mehmet S. Aman, usta edebiyatçı Öner Yağcı ile “Vedat Günyol, “aydınlığın ışıklarına yöneltmekten usanmayan bir öğretmen, çağdaş kültürü bilgisiyle ve bilinciyle yoğurarak sunan bir bilgedir” sözleriyle nitelediği Cumhuriyetimizin aydınlanma öncülerinden ölümsüz usta Vedat Günyol’u dergiciliğinden çevirmenliğine, düşün insanlığından siyasi duruşuna ayrıntılı şekilde irdelediği kitabı Bir uyanış savaşçısı…’nı (Telgrafhane Yay.) konuşuyor.

- İsmail Çakmak, Norbert Elias’ın, bas¸yapıtı Uygarlık Su¨reci’nin izini su¨rdüğü, uygarlık su¨recinin o¨zgu¨l ve zorlu, sogˆuk bir yu¨zu¨ne, o¨lme deneyimine egˆildiği Ölmekte Olanların Yalnızlığı Üzerine’sini (Çev. Oğuzhan Ekinci / İletişim Yay.) inceliyor.

- Ali Kaan Cerit, Tim Moreman’in İkinci Dünya Savaşı’nın en tanınan İngiliz generali Bernard Montgomery’i konu ettiği, askerlerinin ve dostlarının deyimiyle “Monty”nin muharebelerini, taktiklerini, kararlarını ve kişiliğini ortaya koyduğu aynı adlı incelemesini merceğe alıyor.

- Gökçe Fırat, Yılmaz Gürbüz’ün Atatürk’ün doğumunun 100. yılında Kültür Bakanlığı’nın En İyi Roman Ödülü’nü almış, sonrasında İleri Yayınları’nca 5 cilt (Acılar Masal Oldu, Çakır Mustafa, Selanik’ten İzmir’e, Gazi Paşa, Atatürk) olarak yayımlanan Mustafa Kemal’in Romanı’nın da ilk cildi olan yapıtı Acılar Masal Oldu’yu tanıtıyor.

- Barış Doster, Engin Türkcan’ın emperyalizmi, geçmişten günümüze, çok somut olaylarla, tüm yönleriyle ele aldığı çalışması Üç Tarz-ı Emperyalizm: Teoriden Tarihe’yi (Yeni Deniz Mecmuası Yay.) inceliyor.

- Ata Devrim, Fransız antropolog ve düşünür Maurice Godelier’nin “Toplumsal ilişki nedir?”, “Anropoloğun gözünde toplumsal yaşamın temelleri nelerdir?” gibi sorulara yanıt aradığı Toplumsal Yaşamın Temelleri’ni (Heretik Yay.) değerlendiriyor.

- Hakan İsmail Şiriner, Peter Burke ve Asa Briggs’in iletişim araçlarının zengin tarihini ortaya koydukları çalışmaları Medyanın Toplumsal Tarihi IV. Edisyon: Gutenberg’den Facebook’a adlı çalışmalarını (Çev. Yasemin Karalı / Kırmızı Yayınları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Dünyamız Hakkında Sorular Cevaplar (Katie Daynes / Çev. Rana Öztarsu / Büyülü Fener Yay.), Prof. Astro Kedi ile Derin Denize Yolculuk (Dr. Dominic Walliman / Çev. Şükran Beklim Devecioğlu / Vakıfbank Kültür Yay.), Her Çocuğun Kültürlü Olmaya Hakkı Var (Alain Serres / Çev. Korkut Erdur / YKY) adlı kitapları merceğe alıyor.

- Dolu dolu Vitrindekiler, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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