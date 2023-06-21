YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 21.06.2023 - 00:01

Güncelleme: 21.06.2023 - 00:01

- Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun düşünce ve eylemlerinin Türk toplumunun tarihindeki ve geleceğindeki yerini en iyi anlamış, onun izinde üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmiş, kısa süre önce 24 Mart’ta yitirdiğimiz büyük bir aydın, Orhan Karaveli (1930-2023) kapağımızda.

Daima Atatürkçü çizgide ve hiç durmadan araştırarak, yazarak, konuşarak yaşadı Karaveli. Yazmasa ve konuşmasa yaşayamazdı çünkü. İyi eğitim görmüş çok değerli kişilerden el almış bir Cumhuriyet aydını olarak yaşadı, yazdı, yayımladı.

60 yılı aşan gazeteciliğinden sonra, bugünkü yaşamın sıkıntılarını aşmanın yöntemini yazmakta bulan bir yazardı. Hukuk eğitimi almasına karşın toplumsal sorumluğunun gereği gazetecilik mesleğini seçecek bu konuda ülkeden ülkeye insandan insana yapacağı yolculukla çok değerli yapıtlara imza attı. Basın ve yazın tarihimize özgün kitaplar kazandırdı.

Yayımlanan son kitabı Kral Çıplak’ta güncel sorunlarımızla ilgili yazılarını bir arada sundu: “Durum gerçekten korkutucudur ve Cumhuriyet, tarihinin en tehlikeli döneminden geçmektedir. (...) Atatürk’ün çocukları isek Cumhuriyetin temellerinde babalarımızın, dedelerimizin kanları varsa bu oyunları muhakkak bozacağız...” Anısına saygıyla... Öner Yağcı ve Ahmet Özer’in yazıları...

- Üçüncü sayfamızda, Tarih Vakfı ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin ortak çalışması “Milli Mücadele’de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir’in Kurtuluşu” projesi çerçevesinde Tarih Vakfı Yurt Yayınları’nca hazırlanan beş kitabı merceğe aldığı “İşgal, direniş, milli mücadele, sol hareketler ve kurtuluş” başlıklı yazısıyla Rahmi Emeç yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Yazarken yer değiştirmek” başlıklı yazısında “yazmak” eylemini irdeliyor.

- Olcay Mağden, Şermin Yaşar ve İlber Ortaylı’nın okuyucuları Kurtuluş Savaşı yıllarına götürdükleri, Gökçe Akgül’ün incelikli çizimleri eşliğinde, şerbetçi bir çocuğun gözünden savaş yıllarını, milli mücadele ruhunu aktardıkları Cumhuriyet’in İlk Sabahı’nı (Kronik Kitap) merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Empati kur(a)mayınca…” başlıklı ylazısında Jordi Sierra i Fabra’nın

Tuhaflar Kulübü (Çev. Saliha Nilüfer / Günışığı Kitaplığı) ve Jean-Claude Lalumiere’in Kulübemiz Tehlikede (Çev. İlkay Baliç / Can Çocuk) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Rana Melek Akbaş, Belgin Bıyıkoğlu’nun 2022 Yunus Nadi Roman Ödülü’nü kazandığı Dünya Döner Renkler Kalır’ın gölge kahramanı Sabite Hanım’ın yaşamına ve yaşadığı 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarını kapsayan döneme tanık ettiği yeni romanı Zaman Geçer Sesler Kalır’ı (Destek Yayınları) inceliyor.

- Sedat Gündoğdu, Ömer Faruk’un çöpü toplumsal ötekileştirme tezleriyle birlikte değerlendirdiği kitabı Bir Aşağılama Aracı Olarak Çöp’ü (Yeni İnsan Yayınevi) inceliyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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