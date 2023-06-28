YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 28.06.2023 - 00:01

Güncelleme: 28.06.2023 - 00:01

- Ona ne demeli? 6 yaşında şiir yazmaya başlayan, 12’sine gelince şair olmaya karar veren, kitapçılık eğitimiyle, sıkı bir kitap kurdu olup yaşama atılan...

4 yılını savaş esirlerine yardım ederek geçiren... “Yüzyılın en güzel yazı” olarak tarihe geçen 1919 baharında, renklerin büyüsüne kapılıp şiirler yazan, resimler yapan... Değer yargılarının nasıl birer birer çöktüğünü görüp doğaya sığınan ve farklı arayışlara, renklere, anlatımlara yönelen...

Dünyayı kitaplarla, Doğu felsefesiyle tanıyan... Batı ile Doğu’yu düşünce ve yaşam biçimleriyle ele alıp, kendi yaşamıyla yoğurarak derinlikli ruhsal çözümleriyle ölümsüzleşen... İsviçreli usta şair, yazar ve ressam Hermann Hesse (2 Temmuz 1877-9 Ağustos 1962) kapağımızda. Gültekin Emre’nin yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Salim Şengil’in, dönemin edebiyat dünyasının ünlüleriyle yaşanan tanıklıkları, geçirilen zamanlarda biriktirilen anılardan damıttığı Anılarda Kalan Portreler’ini (h2o Kitap) incelediği yazısıyla Ali Ekber Ataş yer alıyor.

- İbrahim Yıldırım, ölümünün 12. yılında, yıllarca birlikte çalıştığı, dergilerde yayımlanan ilk hikâyelerinden itibaren okuru olduğu, dostu, arkadaşı, usta yazar Hulki Aktunç’u (27 Ocak 1949-29 Haziran 2011) andığı yazısında yanı sıra Aktunç’un hikâyelerinin çoğul kahramanı “İsrafil Tayfa”yı merceğe alıyor. Anısına saygıyla...

- Selim Karahasanoğlu, ülkemizin önde gelen Japon tarihçisi Ayşe Selçuk Esenbel’in giriş yazısı ve açıklayıcı dipnotlarıyla yayımlanan Yamada Torajiro’nun Japon Aynasından Resimli Türkiye Gözlemleri’ni (Çeviren: Selçuk Esenbel / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) inceliyor.

- M. Sadık Aslankara, “Samim Kocagöz’le Kuvayı Milliye…” başlıklı yazısında, ölümsüz yapıtlarından Kalpaklılar (Literatür Yayınları) merkezinde Samim Karagöz’ün yazınını ve Kuvayı Milliye ruhunu odağa alıyor.

- Mehmet S. Aman, Banu İşlet, Binnur Mörel Büyükertan ve Eser Demirkan, Cumhuriyetin ilk yılında neler yaşandığını kronolojik sırayla ortaya koydukları Cumhuriyet’in İlk Yılı: 29 Ekim 1923-29 Ekim 1924 (YKY) adlı çalışmayı tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Serdar Uslu’nun Abbas Dayı Hadisesi (Genç Timaş) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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