YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 00:01

Güncelleme: 05.07.2023 - 00:01

- 60’lı yıllarda bir durgunluk dönemine girmiş öykücülüğü yeniden canlandırdı. Parasız Yatılı (1971) ile 1970’lerdeki öykücülüğe damgasını vurdu.

İlk kitaplarında kötü yola düşmüş kadın ve kızların, çöken burjuva ailelerinin, yoksulluk ve yalnızlıkla boğuşan kadın ve çocukların, yeni ortamlarda bunalan ve yurt özlemi çeken göçmenlerin dramlarına sevecenlikle yaklaştı. Kişileri derinlemesine inceleyerek anlatımını ayrıntılarla besledi.

Sevda Dolu Bir Yaz’dan yıllar sonra yayımlanan, usta anlatımıyla bir okuma şöleni niteliğindeki üç uzun öyküsünün yer aldığı yeni kitabı, Cumhuriyetin ilk yıllarında Erenköy’de bir köşkte üç kız kardeş arasında yaşanmış kıskançlıklar, çatışmalar ve kırık bir aşkın hikâyesi Akim Sevgilim (Yapı Kredi Yayınları) ile okuyucularla buluştu.

Türk öykücülüğünün usta kalemi, öyküyü canlandıran usta yazar Füruzan kapağımızda. Kemal Gündüzalp ve Çiğdem Ülker’in yazıları...

- Üçüncü sayfamızda, edebiyat dizgemizdeki çocuk ve gençlik tiyatrosu yapıtlarını incelediği yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Feridun Andaç, insanlığın ve yeryüzünün ‘dert’lerini, itirazlarını gür sesle, net bakışla anlattığı yapıtlarıyla Toni Morrison’u merceğe alıyor.

- Adnan Binyazar, Yrd. Doç. Dr. Tayyibe Uç'un yaşadıklarını, gözlemlerini, yararlandığı bilgi kaynaklarını biraraya getirdiği, dil, tarih, kültür yansımalarıyla, tarih boyu Türkçenin gelişimi, geçirdiği evreleri, Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’ndaki etkinlikleri, yaşayanların aktardıklarını ve tanıklıklarını paylaştığı Dil Kimliktir (Barış Kitabevi, 2022) adlı kitabı merkezinde dilin kaynaklarına iniyor.

- Gamze Akdemir, usta gazeteci ve yazar Mine G. Kırıkkanat ile kalemini ilk göz ağrısı mizahla donattığı, Cumhuriyet gazetesinin Ciddiyet köşesinde yayımlanan yazılarından oluşan ve İzel Rozental’in çizimleriyle sunulan, hem nalına hem mıhına vurduğu çağdaş hicviyesi Şahsıma Ait Ada: Mikronezya’yı (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Cumhuriyet’le doğan sabahlar!” ve “Saya Saya Varalım Oyuna!” başlıklı yazılarında, Şermin Yaşar ile İlber Ortaylı’nın Cumhuriyet’in İlk Sabahı (Kronik Kitap) ve Sümeyra Güzel’in Saymadan Duramam (Tudem Yayınları) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

Düzeltme ve özür: Geçtiğimiz hafta yayımladığımız “Yamada Torajiro’dan Japon Aynasından Resimli Türkiye Gözlemleri” başlıklı yazıda kitabın çevirmeninin ismi Selim Karahasanoğlu olarak yazılmıştır. Doğrusu Selçuk Esenbel olacaktır. Düzeltir, özür dileriz.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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