YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 12.07.2023 - 00:01

Güncelleme: 12.07.2023 - 00:01

- Yakın dostu, ölümsüz yazarlarımızdan Nezihe Meriç’in anlatıcılığına içerden bir bakış sunduğu, “1950 Kuşağı”nın bu öncü kimliğinin anlatı evrenine, edebi dünyasına, yaratıcılığının kaynaklarına dönük okumalar için bir başlangıç kitabı olarak da nitelenebilecek monografik çalışması Gül Kokusunun Sesini Duyan Nezihe Meriç (Eksik Parça Yayınevi) ile usta yazar ve çevirmen Ülker İnce kapağımızda.

Ülker İnce’nin yazıları, tanıklıkları ve anılarıyla bileşen Gül Kokusunun Sesini Duyan Nezihe Meriç, “gerçek edebiyat ürünü vermiş bir kadın yazar olarak, Cumhuriyet Döneminin 60’larda bir patlama yapan, günümüzde de sayıları her gün giderek artan çağdaş kadın yazarların öncüsü” olarak nitelediği Nezihe Meriç’in Türk öykücülüğündeki ya da öncü kuşak içindeki yeri ve önemini ortaya koyan kaynak niteliğinde yetkin bir inceleme. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda 1985’ten bu yana kaleme aldığı değinmeler ya da eskilerin deyişiyle “derkenar”lardan seçip derlediği “Yazılakalanlar”la Eray Canberk yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Cumhuriyetle gelişen deniz toplumu…” başlıklı yazısında yapıtlarıyla Halikarnas Balıkçısı’nı merceğe alıyor.

- Doğan Torun, Tolga Aydoğan’ın Orhan Veli’nin Ankara’daki günlerine ışık tuttuğu, bilinmeyen fotoğraflarına ve Ankara’daki yaşantısına ilişkin bilinmeyen birçok ayrıntıya yer verdiği Orhan Veli’nin Ankara’daki İzleri (Yapı Kredi Yayınları) kitabını tanıtıyor.

- Erdal Atıcı, Halil Genç ile 12 Eylül’ü arka planına aldığı, her devrin genç devrimcilerinin onurlu direnişlerine, mücadelelerine ve askeri darbe günlerinde yaşananlara dinamik bir kurguyla ışık tuttuğu Senden Bir Ben (Cumhuriyet Kitapları) adlı romanını konuşuyor.

- Kemal Resneli, Deniz Berktay’ın Fener Rum Patrikhanesi ve Ortodoks dünyasının tarihi hakkında Türkçe kaleme alınmış en kapsamlı çalışma niteliğindeki kitabı Rusya-Batı Çatışmasında Fener Rum Patrikhanesi’ni (Cumhuriyet Kitapları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul İbrahim Metin’in sözcüklerin zaman içerisinde nasıl değişip dönüştüğünü de birbirinden ilginç, çarpıcı örneklerle ortaya koyduğu kitabı Dil’in Bilgisi’ni (Sanat Bellek Yayınları) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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