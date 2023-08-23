YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 00:01

Güncelleme: 23.08.2023 - 00:01

- Yaşama, özellikle de yaşamın sanatsal yanına aç, şiirler yazan, sözcüklere kafa yoran 17 yaşındaki Sebastian Barnack çevresinde gelişen yapıtı Zaman Artık Durmalı (Çev. Fuat Sevimay / İthaki Yay.) ile döneminin her tür bilimsel gelişimine çok hâkim, gidişatı öngörebilen, insan psikolojisini, dünyayı algılama şekillerini nasıl kullanacağını çok iyi bilen Aldous Huxley (1894-1963) kapağımızda.. Fuat Sevimay’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün Türkiye’nin Hukuk ve Siyaset Gündemi (Yetkin Yay.) adlı incelemesi yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Cumhuriyetle tarımdan sanayiye…” başlıklı yazısında, “öykünün üç atlısı” olarak nitelediği, yanı sıra romanda da adlarını duyurup Cumhuriyet yüzyılı boyunca belleklerde iz bırakmayı başardıklarını imlediği Sadri Ertem, Sait Faik, Sabahattin Ali’yi anıyor ve bu kez merceğine Sadri Ertem’i alıyor.

- Z. Doğan Koreli, Cesare Pavese intiharından birkaç ay önce bitirdiği, yer yer anılarıyla canlandırdığı, 32 kısa bölümde 1920’lerin başında faşizmin İtalya’da kontrolü ele geçirmesinden sonra Amerika’ya giden ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra memleketine dönmeye karar veren başarılı işadamı Anguilla’nın öyküsünü anlattığı son romanı Ay ve Şenlik Ateşleri’ni (Çev: Yelda Gürlek / YKY) inceliyor.

- Eray Canberk, okuyucularımızı 1985’ten bu yana kaleme aldığı değinmeler ya da eskilerin deyişiyle “derkenar”lardan seçip derlediği “Yazılakalanlar”ının 11.cisiyle buluşturuyor.

- Erendiz Atasü, “Yaşamın her zaman sorgulanmaya muhtaç gizler barındırdığını düşünenlerden iseniz zevkli bir beyin faaliyetiyle okuyacaksınız” sözleriyle değerlendirdiği Gündüz Vassaf’ın Ressamın İsyanı (Everest Yayınları) romanını merceğe alıyor.

- Salih Özbaran, Oğuz Oyan’ın, “ordu teşkil sistemleri ile “vergi sistemleri” arasındaki bağa dikkat çektiği derlemesi Vergi-Ordu Sistemleri ve Geçiş Tartışmaları’nı (Yordam Kitap) inceliyor.

- Günay Güner, Ülkün Tansel ile İzmir’in ve Ege Bölgemizin Yunan ordusunca işgali sırasında yaşanan acıları, kötülükleri, oğlak sürüsü güden Türk ile Rum iki dost çocuğun gözünden, destansı bir örgüyle anlattığı kitabı Ali ile Manoli’yi (Cumhuriyet Kitapları) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Başka bir şey aranan…” başlıklı yazısında, Charles Lewinsky’nin 499 Yaşındaki Çocuk (Çev. Burcu Aksu Güney / Uyurgezer Yay.) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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