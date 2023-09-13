YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 13.09.2023 - 00:01

Güncelleme: 13.09.2023 - 00:01

- Yedi yaşından beri piyano çalıyor. 23 yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de konserler organize etti. Dünyanın en büyük sanatçılarını ALH’ye getirtti. İstanbul Radyosu’nda Çağdaş Müzik dizileri hazırlayıp sundu. 19 yıl süren radyoculuk serüveninin yanı sıra televizyon programcılığı yaptı. Bazen eleştiri bazen öyküsel bir anlatımla kaleme aldığı sayısız incelemesiyle okuyucularla buluştuğu Cumhuriyet gazetemizin müzik yazarı.

Türk Dil Kurumu Radyo ve Televizyon Dili Ödülü; Boğaziçi Üniversitesi “Senato Özel Ödülü; Polonya Dışişleri Bakanlığı Şeref Nişanı; OTDÜ Senatosu Takdir Ödülü; İKSV İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü; Sedat Simavi Vakfı “Övgü Ödülü” Eskişehir Uğur Mumcu Vakfı “Yılın Kültür Ödülü” ödülleri sahibi. Öncelikle müzik yazını denilince tartışmasız akla ilk gelen isimlerden biri.

Her baskısı güncellenerek okuyucularla buluşan ve kısa süre önce 11.. baskısı yapılan Zaman İçinde Müzik (Remzi Kitabevi) adlı incelemesinin yanı sıra Cemal Reşit Rey: Müzikten İbaret Bir Dünyada Gezintiler (İBB Yay.) adlı kaynak niteliğindeki iki kitabı merkezinde, yazını ve yaşama geçirdiği sanat projeleriyle bütünlüklü bir usta sanatçı; yazar, şair, müzik eleştirmeni, müzik tarihçisi, müzik programcısı, müzik eğitmeni Evin İlyasoğlu kapağımızda. Feridun Andaç’ın söyleşisi ve Öner Ciravoğlu’nun yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Bahri Karaduman, Hidayet Karakuş ile Türkiye’nin 30’lu yıllarına mercek tutan, Cumhuriyet aydınlığını, devrimlerin etkilerini, hastalıklarla mücadeleyi yansıtan bir vefa öyküsü niteliğindeki romanı Bana Bir Resmini Yolla’yı (Bilgi Yay.) konuşuyor.

- Işık Öğütçü, “Orhan Kemal’i geleceğe taşımak!” başlıklı yazısında, büyük usta Orhan Kemal’in (15 Eylül 1914 / 2 Haziran 1970) 109’uncu yaşında da yazdıklarıyla bu toprakların türküsünü söylemeye devam ettiğini inceliyor.

- Yağmur Yıldırımay, Sezgin Kaymaz’ın s¸eytanın hika^yesine can verdiği, s¸eytanın “diyalektigˆini” ve meleklerin dramını anlattığı, aynı zamanda insanın kibriyle, hevesleriyle, kabiliyetleriyle, acizlikleriyle yas¸adıgˆı gelgitlerin, inis¸ c¸ıkıs¸ların, s¸as¸kınlıkların hika^yesi niteliğindeki romanı Nefha’yı (İletişim Yayınlar) irdeliyor.

- Özcan Akpınar, Roger Price’ın Fransa’nın Orta Çağ’dan 21. yüzyılın başlarına kadar uzanan yaklaşık 1000 yıllık uzun tarihini siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla bütünlüklü bir çerçevede ele aldığı incelemesi Kısa Fransa Tarihi’ni (Çev. Özkan Akpınar / Kronik Kitap) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Eleştirel Bakmaya Çağrı” adlı yazısında, Ute Wegmann’ın, sınır tanımaz koruyucu hallerimiz, ölçüsüz ve yalnızlaştıran “yasak”larımız, sevgi kılığına bürünmüş korkularımızla da yüzleşmeye çağırdığı, dahası hayallerimizin ışıklı yolunun her şeye karşın yürünmeye değer olduğunu fısıldadığı kitabı Dostum Benim’i (Çev. Belgin Amann / İlksatır Çocuk) merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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