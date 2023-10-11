YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 00:01

Güncelleme: 11.10.2023 - 00:01

- Antik Yunan düşüncesinin en önemli isimlerinden Aristoteles, editörlüğünü Richard Sorabji’nin yaptığı Aristoteles’in Dönüşümü: Antik Şârihler ve Etkileri (Çeviren: Muhammet Fatih Kılıç / VakıfBank Kültür Yay.) adlı incelemeyle kapağımızda.

MÖ. 1. yüzyıldan itibaren filozoflar Aristoteles’in çeşitli eserlerine şerh yazmaya başlamışlardır. Bu şerhler Aristotelesçi okul içinde kullanılmak üzere yazılmış olsalar da bir yandan da Aristoteles’in düşüncelerini yeniden üretmeye ve dönüştürmeye hizmet ederler.

Aristoteles’in Dönüşümü de, Aristoteles’in eserlerine şerh yazan şârihlerin öyküsünü ve bu şarihler eliyle nasıl dönüştüğünü bütünlüklü olarak ele alan bir inceleme. Dr. Merve Nur Yılmaz’ın yazısı..., Aristoteles’in eserlerine şerh yazan şârihlerin öyküsünü ve bu şarihler eliyle nasıl dönüştüğünü bütünlüklü olarak ele alan bir inceleme. Dr. Merve Nur Yılmaz’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Samuel Pufendorf’un doğal hukuk kavramını etik, politika ve yönetim açısından incelediği Doğal Hukuka Göre İnsanın ve Yurttaşın Ödevi- 1673 (Çeviren: Reha Kuldaşlı / Timaş Akademi) adlı yapıtını incelediği yazısıyla Reha Kuldaşlı yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Anılarda Yaşam” başlıklı yazısında, Rauf Orbay, (Cehennem Değirmeni: Siyasi Hatıralarım: 1-2, Emre Yay.); Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu (Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye: Fethi Okyar’ın Anıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yay.), Alpay Kabacalı (Talât Paşa’nın Anıları, İletişim Yay.) ve Gülten Dayıoğlu’nun (Yüzler ve Sözler, YKY) yapıtlarını inceliyor.

- Ferda Fidan, Jean Giono’nun (30 Mart 1895 / 8 Ekim 1970), yazılış aşamasını açıklarken “Kitap daha aklımda hiçbir karakter oluşmamışken, tamamen rastgele başladı. Hayalimde beliren ilk imge bir kayın ağacıydı. Aniden, bu ağacın dallarında bir cesedin keşfedildiğini düsündüm. Önce ağaç, sonra ceset, ceset katili getirdi aklıma, katil de infazcı fikrini” dediği yapıtı Eğlencesiz Bir Kral’ı (Çev. Burçak Targaç / Everest Yay.) merceğe alıyor.

- Mustafa Günay, usta şair Özdemir İnce’nin beş cilt olarak yayımlanan Bütün Şiirleri’ni (Sia Kitap) inceliyor. “Görmenin şiiri... İzlenimlerin şiiri” olarak nitelediği Özdemir İnce şiirinin nirengi noktalarını yorumluyor.

- Seza Özdemir, Yunan Tuhaf Dalgası’nın edebiyattaki temsilcilerinden Dimitris Sotakis ile gerçekte kim olduğunu itiraf etmeye en ufak cesareti olmayan bir adamın hikâyesini anlattığı romanı Yarım Kalp’i (Çev. Fulya Aktüre Koçak / DeliDolu Yay.) konuşuyor.

- İlkiz Kucur, Aslıhan Duman’ın mitolojilerdeki insan-hayvan-doğa ilişkisi destansı bir anlatımla işlediği 8 öyküsünden oluşan ilk kitabı Gün Doğusundan Kopan Hikâyeler’i (Alakarga Yay.) tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Luis Sepúlveda’nın hayatın sıradanlığını sorgularken doğayla dövüşmeden, onu herkesle paylaşarak yaşamanın değerini derinden duyumsattığını imlediği Yavaşlığın Önemini Anlayan Salyangozun Hikâyesi’ni (Çev. Mahir Ünsal Eriş / Everest Çocuk) merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul, Dori Hillestad Butler’ın insan-hayvan arkadaşlığı ve işbirliği teması üzerine kurulmuş çeviri serisini (Kayıp Kurabiye Olayı, Gizemli Fare Olayı, Gizli Şifre Olayı / Çev. Özge İpek Esen / Bilgi Çocuk) değerlendiriyor.

Vitrindekiler, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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