YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 00:01

Güncelleme: 18.10.2023 - 00:01

- Yazın dilinin “hakikat” ve “gerçeklik” arasında gidip gelmesinin sorunları üzerinde durmuş; 1959-60 yıllarında Frankfurt Üniversitesi poetik kürsüsünde ilk kadın doçent olarak dersler vermiş, Wittgenstein felsefesi üzerine çalışması, tezleriyle hep gündemde kalmış; dünyanın, dilin aracılığıyla değiştirilebileceği konusunda “Edebi olan, yalnızca imajlardır. Düşünce zamana bağımlıdır. Yine zamana yenik düşer” tezini savunmuş Avusturyalı yazar ve şair Ingeborg Bachmann (25 Haziran 1926 / 17 Ekim 1973) kapağımızda. Gültekin Emre’nin yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, Kaşgarlı Mahmud’un kapsamlı bir dizinle Dîvânu Lugâti’t-Türk Türk Dilinin İlk Sözlüğü (Çev. Prof. Dr. Mustafa Kaçalin / VakıfBank Kültür Yay.) adıyla yayımlanan kitabını incelediği yazısıyla Dr. Ömer Uzunağaç yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara “Kâğıt kitap / kadın yazar; Cumhuriyet bu!” başlıklı yazısında, Gülten Dayıoğlu merkezinde kurtuluştan kuruluşa cumhuriyeti an an yaşayan birer aile ocağından gelen, tüm sanatları yeniden yapılandırmanın önünü açmış Cumhuriyetin kadın yazarlarını irdeliyor.

- Ferda Fidan “Bahtsız ve öncü şair” başlıklı yazısında, Aloysius Bertrand mahlasıyla da bilinen, Fransız edebiyatında düzyazı şiirini tanıtmasıyla ünlü ve sembolist hareketin öncüsü kabul edilen şair, oyun yazarı ve gazeteci Louis Jacques Napoléon Bertrand’ı (1807-1841) ve yapıtlarını inceliyor.

- Z. Doğan Koreli, J. M. Coetzee ile klinik psikolog Arabella Kurtz’un psikanaliz ve roman yazma pratiklerini buluşturdukları, Coetzee’nin kurgu-gerçeklik çatışması, bilinçaltının baskılanması, göçmen sorunları, soykırım gibi konular hakkında yüksek sesle düşünerek sorduğu pek çok sorunun da peşinden giden söyleşi İyi Hikâye’yi (Çev. Elif Ersavcı / Can Yay.) inceliyor.

- Gizem Olcay, Çağdaş Kore edebiyatının yetkin yazarlarından Kim Young-ha’nın 9 yıl aradan sonra salgın sırasında yazdığı, hümanoidlerin ve robotların olduğu bir evrende geçen romanı Veda’yı (Çev. Betül Tınklıç / Timaş Yay.) tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “‘Hürriyet Düğünü’müz 100 yaşında!” başlıklı yazısında, Leyla Ruhan Okyay’ın bir sis bulutunun içinden çıkagelen anlatısı, “uçan koltuk” imgesi, karakterlerine verdiği adlarla bugün bile ayağımıza dolanan onca güçlüğe / gericiliğe, bağnazlığa karşın başarıya ulaşmış bir ülkünün; yurttaşları mutlu, bağımsız, bağlantısız Cumhuriyet’in hangi sisli puslu, yer yer kapkaranlık günlerde / yıllarda doğduğunun yeniden düşünülmesini amaçladığı yapıtı Bennane’nin Uçan Koltuğu’nu (Günışığı Kitaplığı) merceğe alıyor.

- Ezgi Görgü, Nisan İğdem ile Beatrix Potter’ın kısa süre önce Dinozor Çocuk tarafından Nisan İğdem ve Duygu Gençağ çevirisiyle yayımlanan masal serisini konuşuyor.

- Nil Cihan, Beatrix Potter’ın 100 yılı aşkın bir süre önce yazdığı masalları merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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