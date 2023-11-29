YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 00:01

Güncelleme: 29.11.2023 - 00:01

- “İnsanlarla birlikte olmayı hep sevdim. Birlikte gülmeyi, söylemeyi de. Dünyanın ve yurdumun hemen her köşesine heyecanla gittim, onlarca insanın acılarına, sevinçlerine tanık oldum. Size sözcüklerle bir Türkiye haritası çizmeye çalıştım.

Ne zaman bir başka ülkeye gitsem dönüşte hüngür hüngür ağlarım. Çünkü pek çok ülke dolaştım, yaşadığımız bu coğrafyanın çok renkliliğini hiçbir ülkede göremedim. Bu renkliliğin acımasızca yok edilmek istendiğini de gördüm. Ağlamam işte bu nedenden. Bu renkliliğin peşine düşen herkese selam olsun.”

Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan 50 yıllık tanıklıklarından damıttığı yeni kitabı Tanık Olduğum Hikâyeler-Canım Ciğerim Röportajlarım ile usta gazeteci ve yazar Işıl Özgentürk kapağımızda.

Tanık Olduğum Hikâyeler, direnenlerin, dövüşlerin, ezilenlerin, en çok da kadınların; aşağılanan ama yılmayan, yok sayılan ama olanca gücüyle haykıran kadınların öyküleri… Anadolu’nun kadim uygarlıklarına selam verip Moskova sokaklarında gezintiye çıkan röportajlar, anılar, toplumsal bellekte yer eden yaşanmışlıklar… Hande Mir’in söyleşisi…

- Üçüncü sayfamızda Adil İzci’nin Yoklar Kitabı (Oğlak Yayınları) ve Mehmet S. Aman’ın Mezarlıkta Piknik (Cumhuriyet Kitapları) adlı kitaplarını irdelediği “Yazınsal açıdan anı-öykü ilişkisi” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Dr. Mehmet Alev Coşkun, “Milli Mücadele tarihçisi, araştırmacı Bilâl N. Şimşir!” başlıklı yazısında, kısa süre önce sonsuzluğa uğurladığımız, 42 yıl devlet hizmetinde görev yapmış olan, 93 kitap ve 257 bilimsel makaleye imza atan, araştırmaları sayesinde yakın tarihimizle ilgili çok önemli boşlukların doldurulduğunu, vatana yaptığı hizmetler ve özellikle Milli Mücadele kütüphanesine katkıları nedeniyle saygıyla anılacağını vurguladığı büyük araştırmacı yazar Bilâl N. Şimşir’i ve yapıtlarını merceğe alıyor.

- Kaan Egemen, doğumunun 100. yılında 20. yüzyıl edebiyatının modern yenilikçi yazarı, usta İtalyan edebiyatçı Italo Calvino’nun (1923 / 1985) yaşamı ve ülkemizde 20 yıldır Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan yapıtlarını inceliyor.

- Z. Doğan Koreli, Fethiyeli yazar Metehan Akıncı’nın pitoresk bir Akdeniz köyü olan Kayaköy’e (Levissi), onun 5 bin yıllık destansı serüvenine, mitolojik Likya’nın zenginliğine odaklandığı romanı Gök Kuzgun Geri Dönecek mi?’yi (İkinci Adam Yayınları) değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Çamur böceğiyle tanışırken…” başlıklı yazısında Anooshirvan Miandji’nin Çamur Böceği (Bilgi Yayınevi) ve “Hepimiz yapabiliriz!” başlıklı yazısında Amanda Li’nin Sıra Sende (Kronik Kitap) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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