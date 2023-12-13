YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 13.12.2023 - 00:01

Güncelleme: 13.12.2023 - 00:01

- Takvimler Aralık 1948’i gösterdiğinde usta bir yazar, savaş sırasında saklandığı İsviçre’den, posta aracılığıyla, aile belgeleri ve on yıllık mektuplarla dolu bir sandık alır. Kötü anılarla dolu bir valizdir elindeki. Bu hüzünlü envanteri bir an önce bitirmek için şöminenin başına oturur ve ateşe atmadan önce, kimi hayatta kimi ölmüş insanlarla olan bu yazışma yığınını gözden geçirirken, dört beş sayfalık, daktilo edilmiş bir mektuba rastlar.

İlk satırları merakla okur: “Sevgili Marcus...”. Ve kim olduğunu hatırlayamaz: Marcus… Hangi arkadaş, hangi sevgili, hangi uzak akrabaydı acaba? Bir anda adı geçenin Marcus Aurelius olduğunu ve gençliğinde Hadrianus üzerine yazmaya çalıştığı kitaptan geriye kalan birkaç sayfayı okumakta olduğunu fark eder.

O andan itibaren, talihin tekrar karşısına çıkardığı bu projeyi - üç yılda tamamlayacağı ve Avrupa’da 1951’de yayımlanacak Hadrianus’un Anıları’nı (Çeviren: Nili Bilkur / Adam Yayınları) - artık ne pahasına olursa olsun gerçekleştirmesi gerektiğini anlamıştır. Ama bu kez Hadrianus’un hayatını imparatorun kendi ağzından yazacaktır.

Usta yazar Marguerite Yourcenar (8 Haziran 1903 / 17 Aralık 1987) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda tarihçiler John Scheid ve Milan Melocco ile grafik tasarımcı Nicolas Guillerat’ın hazırladığı ve alışılmışın dışında bir Antik Roma tarihi deneyimi sunduğu Antik Roma: İnfografik’i (Kronik Kitap) incelediği yazısıyla Kutsi Aybars Çetinalp yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “‘Yeni’ yazardan ‘yenidoğan’a…” başlıklı yazısında, B. Nihan Eren’in Nefeshane (YKY), Murat Uğurlu’nun Aydınlıkta Saklanıyorum (Everest) ve Osman Zeki Özturanlı’nın Bütün Hikâyeleri’ni (Yayına Hazırlayan: Oğuzhan Murat Öztürk / Ötüken) irdeliyor.

- Z. Doğan Koreli, Can Kozanoğlu ve Mirgün Cabas’ın edebiyatımızın önemli isimlerine kitaplarının “ilk sayfası”nı nasıl yazdıklarını sordukları, yazarların değerli yazma deneyimlerini aktardıkları bir yazı atölyesi ve yolun başındaki yazarlara kendi yönlerini çizmelerinde yardımcı olacak kaynak niteliğindeki kitapları İlk Sayfası’nı (Can Yayınları) inceliyor.

- Dr. Kaan Tanyeri, Haydar Ergülen’in, “İkinci Yeni bizim çok şeyimiz olur. Her şeyimiz olur. Abimiz, hocamız, dostumuz, arkadaşımız olur” sözleriyle nitelediği İkinci Yeni’nin öncü şairleri Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, İlhan Berk, Sezai Karakoç, Turgut Uyar, Ülkü Tamer, Özdemir İnce üzerine yazılan yazıların derlemesinden oluşan kitabı İkinci Yeni Neyimiz Olur?’u (Vacilando Kitap) değerlendiriyor.

- Mustafa Gazalcı, İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) üyesi, öğretmen avukat Necati Yentürk’ün Basında ve Yargıda İLKSAN Yolsuzluğu (Ürün Yayınları) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu’nun “Duygusal Yolculuklar” serisinde topladığı novellalarının (Symi’de Aşk, Sozopol’de Sonyaz, Elveda Venedik) dördüncü ve sonuncusu, ünlü mimar Antonio Gaudi’nin kenti Barselona’nın etkileyici mimari dekorları arasında gelişen Barselona’da Bir Gece’yi (1984 Yayınevi) inceliyor.

- Nuran Balkar, Aysu Dericioğlu Egemen’in “Dünya hızla yazdığımız, ürettiğimiz, yarattığımız her şeyin hatta kişisel özelliklerimizin dahi bir yapay zekâ aracına yüklenip kullanılabileceği noktaya doğru ilerlerken haklarımızın ihlal edilmemesi için ne yapabiliriz?” sorusuna yanıt getiren, rehber niteliğindeki çalışması Tasarım, Buluş ve Markaları Korumak için Yap Yapma Kitabı’nı (Arkeo Pera Kitabevi) tanıtıyor.

- Emek Yurdakul, “Yeter ki Merak Et!” başlıklı yazısında, Fatih Erdoğan’ın yazdığı ve resimlediği Sihirli Harita (Mavibulut Yayıncılık) ve Benekli Baykuş Ormanı (Mavibulut Yayncılık) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul ve Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

Düzeltme ve özür: Geçtiğimiz hafta yayımlanan Yunus Nadi Ödülleri Özel Sayımız’da Yunus Nadi Öykü Jürisi’nin üyeleri içinde usta yazar ve eleştirmen M. Sadık Aslankara’nın ismi yazılmamıştır. Sakınan göze çöp batar misali bu yanlışımızdan dolayı değerli yazarımız, ağabeyimiz M. Sadık Aslankara’dan ve okurlarımızdan özür dileriz.

İyi okumalar...



Gamze Akdemir

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