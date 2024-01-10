YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 00:01

Güncelleme: 10.01.2024 - 00:01





- Adaletin Gerektirdiği Hukuk (Türk Felsefe Kurumu) adlı yeni incelemesi ile Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kapağımızda.

Prof. Dr. Kuçuradi, yazılarından oluşan incelemesinde, etik, adalet, insan hakları, insan onuru gibi terim ve kavramları anlatıyor, adaletin gereklerini yapmak isteyen hukukçuların yolunu aydınlatıyor. Hukuk akademisyenlerine, hukuk öğrencilerine ve hukuk normlarını oluşturan ve uygulayanlara adaletin gerektirdiklerine uygun hukuku tanımanın yolunu göstererek “yüz yüze geldiğimiz durumlarda adil davranmanın ve insan olmanın sorumluluğunu taşımanın” nasıl olabileceğini ortaya koyuyor. Figen Atalay’ın söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, usta yazar Adnan Özyalçıner’in yazınını irdelediği “Özyalçıner; öykümüzde bir delikanlı…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Öner Yağcı, ölüm yıl dönümlerinde özlemle andığımız iki büyük ustanın; “Büyük aydınlık ağacı” başlıklı yazısında 1940’lı yıllardan başlayarak şiir ve yazıları dönemin tüm ilerici dergilerinde yayımlanan Necati Cumalı’nın (13 Ocak 1921 / 10 Ocak 2001) ve “Kitabına ciğerini koyanın kellesi koltukta gerek” başlıklı yazısında da birçok klasik yapıtı Türkçemize ve çağımıza taşıyan, denemeleriyle, yapıtlarıyla tek başına çağdaş bir üniversite gibi aydınlığımıza aydınlık katan Sabahattin Eyuboğlu’nun (1909 / 13 Ocak 1973) yazınlarını merceğe alıyor.

- Celal Arıbal, Seyfettin Araç’ın Mazıdağı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda eğitim gören dört çocuğu merkezine aldığı, toprağın altında kalmış hikâyeleri, unutulmuş veya unutturulmaya çalışılmış anıları ve sessiz çığlıkları gün yüzüne çıkarmayı amaçladığı romanı Unutulmuş Topraklar’ı (SRC Kitap) inceliyor.

- Can Uyar, Selim Erdoğan ile işgal dönemi İstanbul’unun sokaklarında başlayan ve Anadolu’ya uzanan Milli Mücadele romanı: Hain: Mezarıma Tükürecekler!’i (Kronik Kitap) konuşuyor.

- İbrahim Berksoy, Ayla Burçin Kahraman’ın “Kayıp” (Gaip), “Geride Kalan”, “Bitmeyen Senfoni”, “Köse”, “Onuncu Ay”, “Yedi Nokta Bir” ve “Gül Açımında” adlı ödüllü öykülerin de yer aldığı, öykülerinde doğup büyüdüğü Hatay’ın tarih ve geleneklerini de işlediği kitabı Onuncu Ay’ı (İthaki Yay.) değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “İstemek, en büyük mucize!” başlıklı yazısında, Meral Karamuk Uğurşan’ın “Gizli İşler” adlı dizisinin ikinci macerası Köstebeğin Sırrı’nı (Sadık Uygun Yayınları) merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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