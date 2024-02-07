YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 07.02.2024 - 00:01

Güncelleme: 07.02.2024 - 00:01

- Antik Yunan dili ve felsefesi konusunda 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli ve etkili isimlerden felsefe tarihçisi Charles H. Kahn’ın, hem Platon felsefesine hem de Platon yorumculuğundaki tartışmalara eksiksiz bir giriş niteliğindeki çalışması Platon ve Sokratik Diyalog (Çev. Halid Metin Yolcu / VakıfBank Kültür Yayınları) merkezinde Platon kapağımızda.

Platon ve Sokratik Diyalog, Platon yorumculuğunda hâkim paradigmaya ciddi bir eleştiri ve ikna edici bir alternatif sunuyor.

Platon’un erken dönem yapıtlarının, onun olgun felsefesinin açıklanması için bilinçli bir hazırlık olarak okunduğu çalışmada, Kahn’a göre Sokratik diyaloğun kurgusal karakteri bir kez kabul edildiğinde, Platon’un erken dönem diyaloglarının tarihsel Sokrates’in felsefesini temsil ettiğini düşünmek için hiçbir neden kalmaz ve Devlet ile Phaidros’a kadarki tüm diyaloglar bütünleşik biçimde yorumlanabilir. Nihat Yeşil’in yazısı…

- Dr. Mehmet Alev Coşkun, Prof. Dr. M. Şükrü Hanioğlu’nun Almanca, Çince, Japonca, Fransızca, Farsça ve Ukraynaca dillerine çevrilmiş, şimdi yeniden gözden geçirilmiş olarak Türkçeye kazandırılan, 11 bölüm, geniş bir kaynakça ile geniş bir dizinden oluşan 1000 sayfalık, 3327 dipnot kullanılan kitabı Atatürk-Entelektüel Biyografi’yi (Bağlam Yayıncılık) merceğe alıyor.

Dr. Coşkun’un, Atatürk’ün entelektüel düşünce köklerinin birincil kaynaklara dayanarak incelendiğini ve Atatürk konusunda tartışmasız bir kaynak kitap niteliğinde olduğunu vurguladığı çalışma, Atatürk’ün düşünce yapısını oluşturan ve etkileyen düşünce hareketlerinin onda yarattığı etkileri irdeleyen “entelektüel bir biyografi”.

- Nalan Arman, “Bir Parçalanmanın Romanı: ‘Melankoli’ ve Jon Fosse’de kederli duygulanışlar!” başlıtklı yazısında, 2023 yılının Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer görülen Jon Fosse’nin karakterleri ve temalarıyla yapıtlarını değerlendiriyor. Romanları, oyunları, denemeleri, şiirleri ve çocuk kitapları pek çok dile çevrilen Fosse’nin dilimize çevrilmiş üç romanı Sabahtan Akşama, Üçleme ve Melankoli I-II’yi (Monokl Yayınları) irdeliyor.

- Z. Doğan Koreli, Doris Lessing’in dünyayı bekleyen tüm küresel iklim tehditlerini, antropolojik ve sosyolojik olarak ele aldığı distopik gelecek romanı Mara ile Dann’i (Çev. Dilek Şendil / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) inceliyor.

- Mehmet Öz, Ankara’da Gazi Eğitim Resim-İş Bölümü’nde, A.Ü Basın Yayın Yüksek Okulu’nda öğretim üyeliği yapmış, H.Ü Sanat Tarihi Bölümü’nde dersler vermiş, Cumhuriyetin yetiştirdiği öncü aydın Prof. Dr. Turan Erol anısına hazırlanan, ortak bir geçmişi aralayan birçok yazarı, ressamı bir araya getiren Anılarla Turan Erol (Yay. Haz. Elif Erol Demirbağ / Editör: İbrahim Karaoğlu / Bilim ve Sanat Yayınları) adlı kitabı tanıtıyor.

- Duygu Terim, Ahmet Erkam Saraç’ın acının farklı yüzlerini, saklamadan, somut halleriyle karşımıza çıkaran öykülerinden oluşan ilk kitabı Battığımız Bataklar’ı (Can Yayınları), inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Çocuklar dünyayı alsın elimizden!” başlıklı yazısında, Prof. Dr. Naci Görür ve yazar-ressam Hasan Karaca’nın, çocuklarımıza (aslında hepimize) deprem gerçeğini yalın kurgular çerçevesinde ve bilimsel bir yaklaşımla anlattıkları kitapları Çocuklar İçin Deprem Kitabı (Doğan Çocuk) ve Deprem Bizi Sallamaz’ı (Yakın Kitabevi) merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladıkları Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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