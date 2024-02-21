YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 21.02.2024 - 00:01

Güncelleme: 21.02.2024 - 00:12

- Hakkında dünya dillerinde yazılan kitaplara usta Arap yazar ve akademisyen Prof. Dr. Muhammed Nureddin tarafından kaleme alınan Tepeden Tırnağa Nâzım Hikmet (1902-1963) adlı Arap dünyasından yapılan yetkin bir araştırmanın daha eklendiği büyük usta Nâzım Hikmet kapağımızda.

Prof. Dr. Nureddin, Türkiye’nin yakın tarihi, siyasi tarih, kimlik ve aidiyet problemleri, modernizm, din-siyaset ilişkisi gibi geniş yelpazede incelemeler ile makalelerin yanı sıra modern Türk edebiyatı ile Türk şiiri alanında da yapıtlar kaleme almış ve Arapçaya çeviriler yapmış önemli bir akademisyen. Prof. Dr. Nureddin’in, Nâzım Hikmet’i giriş ve sonuç bölümlerinin yanında 7 ana başlık altında incelediği kitabı, başka dillerden Nâzım Hikmet’le ilgili yapıtları, makaleleri, söyleşileri taraması ve Nâzım’ın zengin hayat hikâyesini şiirleriyle de ilişkilendirerek aktarması bakımından önemli bir kaynak özelliğini taşıyor. 390 sayfadan oluşan Tepeden Tırnağa Nâzım Hikmet (1902-1963), Beyrut’ta elFarabi Yayınevi etiketiyle 2022’de yayımlanmış. 1980’li yıllarda Nâzım Hikmet’in tüm şiirlerini, Fadıl Lukman çevirisiyle 6 cilt halinde Arapça yayımlayan da aynı yayınevi. Mehmet Hakkı Suçin’in yazısı...

Üçüncü sayfamızda, Sercan Ünsal’ın iki ciltten oluşan çalışması Köy Enstitüleri Kırsal Kalkınma ve Sağlık Kolu’nu (Barış Kitabevi) incelediği yazısıyla Mehmet Atilla yer alıyor.

- Öner Yağcı, ölümünün 40. yılında şiirimizin yurtsever yürek işçisi: Hasan Hüseyin’i (4 Mart 1927 / 26 Şubat 1984) ve yapıtları eşliğinde 1960’lı yıllarda yükselen antiemperyalist savaşımla birlikte büyümeye başlayarak ülkemizdeki özgürlük kavgasıyla bütünleşen şirini merceğe alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Erendiz, Semrin, Engin… ” başlıklı yazısında, Erendiz Atasü (Herkes Sevdiğini Öldürür, Sia), Semrin Şahin (Küller, İthaki Yay.) ve Engin Kükrer’in (Babamın Kalbini Kim Çaldı, Günce) öykücülüğünü irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Resimlerindeki öykülerle Dali” başlıklı yazısında, Asuman Portakal’ın Salvador Dali’nin çılgın dünyasına sızan öykülerinden oluşan Dali’nin Dehası’nı (Tudem) merceğe alıyor.

- Betül Sinan Nizam, Prof. Dr. İsmail E. Erünsal’ın Edebiyat Tarihi Yazıları: Arşiv Kayıtları, Yazma Eserler ve Kayıp Metinler’ini (Timaş); Nihat Yeşil, Donald Keene’in, Japon Edebiyatının Zevki’ni (VBKY); Neva Ayhan, İpek Ongun’un Neydi O? adlı kitaplarını inceliyorlar.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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