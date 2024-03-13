YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 00:01

Güncelleme: 13.03.2024 - 00:01

- Mühendislik okuduktan sonra Brezilya, Benin, Guyana ve Fransa gibi farklı ülkelerde yaşadı. Fransa’ya döndükten sonra Spirou gibi dergilerde çalışmaları yayımlandı. Otobiyografik özellikler gösteren grafik romanı Beklediğim Sen Değildin 2019’da yayımlandı. Hakim’in Yolculuğu adlı üç ciltten oluşan yapıtı, çizgi roman festivallerinde övgü topladı.

Sosyal medya hesaplarında başlattığı “tanıklık hikâyeleri” kampanyasının ardından haber-röportaj tekniğiyle derlediği, Desen Yayınları’nca yayımlanan Unutulmazlar serisinin aynı adlı birinci kitabında ise altı kişinin yaşamlarındaki dönüm noktalarını işliyor, çarpıcı tanıklıklar vaat ediyor.

Küçük yaşta bir tarikatın kontrolü altında yaşamak zorunda kalan bir çocuktan zamansız ve yılların eskitemediği bir aşk hikâyesine, bir kadının yıllar önce yaşadığı cinsel saldırıdan sonra yüklerinden kurtulma mücadelesinden bir suçlunun yıllar süren dönüşümüne kadar türlü yaşanmışlıkları özgün tarzıyla kaleme alıyor. Fransız yazar ve çizer Fabien Toulmé kapağımızda. Defne Beköz Beygiret’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda Adnan Binyazar, Mustafa Kemal Atatürk’ün Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk’u merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarını inceliyor.

- Öner Yağcı, iki ölümsüz bilgemizin, Melih Cevdet Anday (13 Mart 1915 / 28 Kasım 2002) ve Doğan Avcıoğlu’nun (13 Mart 1926 / 4 Kasım 1983) yazınını inceliyor.

- Feridun Andaç, “Vüs’at O. Bener’in anlattığı bir dünyadan...” başlıklı yazısında Vüs’at O. Bener’in;

Y. Bekir Yurdakul, “Umut dolu bakışlar…” başlıklı yazısında Bilgin Adalı’nın;

Necdet Neydim, “50. yılında Haldun Taner’in çocuklar için hazırladığı mitoloji kitabı” başlıklı yazısında Haldun Taner’in yapıtlarını merceğe alıyorlar.

- Şükran Soner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları’nca “Osmanlı İstanbul’unda Gazetecilik” ve “Cumhuriyet İstanbul’unda Gazetecilik” üst başlıklarıyla okuyucularla buluşturulan, yayın koordinatörlüğünü Prof. Suat Gezgin’in yaptığı iki ciltlik İstanbul Basın Tarihi’ni irdeliyor.

- Merve Acıoğlu Sinan Onuş’un 12 Mart döneminde “Aktancılar” olarak anılan 68 Kuşağı’ndan devrimci gençlerin gerçekleştirdiği banka soygununa ışık tuttuğu Halk Adına Paralara El Koyuyoruz (Doğan Kitap) adlı kitabını değerlendiriyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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