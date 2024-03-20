YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 20.03.2024 - 00:01

Güncelleme: 20.03.2024 - 00:01

- 200’e yakın roman ve 158 kısa öyküye imza attı. Tüm dünyada yaklaşık 600 milyon kitabı satıldı. Yapıtlarından sayısız film, tiyatro ve televizyon uyarlaması yapıldı.

Psikolojik polisiyenin en etkileyici örneklerinden sayılan ünlü Komiser Maigret romanlarını salt eğlenmek için yazdığını söyledi. Asıl yeteneğini kriz içindeki bir evrende bireyin sorumluluğunu ve eylemlerinin ne derece özgür olabileceğini sorguladığı başyapıtlarından Kirliydi Kar’da (Çev. Ümit Moran Altan / Everest Yay.) olduğu gibi “sert romanlar” ya da “kader romanları” diye bilinen diğer yapıtlarında ortaya koymak istedi.

“Ben yazdıklarımda hep insanı anlamaya ve anlatmaya çalıştım (...) Tek istediğim insanların beni okuması çünkü bu benim onlar hakkında yanılmadığım anlamına gelir” dedi.

Hümanist kişiliğine ve yazarlık dehasına Faulkner’den Gide’e, Miller’den, Capote’ye dünyanın en büyük yazarları saygı duruşunda bulundu. Bugüne kadar dilimize “yeterince” çevrilmemiş olmaması ne yazık ki yayıncılık dünyası açısından anlaşılması güç ve düş kırıcı bir gerçektir!

Bir edebiyat fenomeni, Belçikalı usta Georges Simenon (1903 / 1989) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, usta tarihçi ve yazar Halil İnalcık’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan başlayarak nasıl bir sosyal ve ekonomik dönüşüm geçirdiğine tanık ettiği Osmanlı İmparatorluğu Serisi’nin (Kronik Kitap) 3. ve 4. ciltleri “Toplum ve Ekonomi” ile “Sultan ve Siyaset”i incelediği yazısıyla Yağız Gönüler yer alıyor.

- Öner Yağcı, doğumunun 100. yılında (18 Mart 1914 / 5 Mayıs 1953), “kültür, edebiyat, dil, deneme, eleştiri, tiyatro, sinema, felsefe, tarih, eğitim, ahlak, hümanizma, Rönesans” gibi geniş bir alandaki derinlikli, öncü düşünceleri ve yapıtlarıyla, usta denemeci, eleştirmen, incelemeci, araştırmacı, oyun yazarı, akademisyen, çevirmen Orhan Burian’ı merceğe alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Taşrada aşk, devrim, sanat…” başlıklı yazısında, Tahir Abacı’nın O Sevdalar Ezeldendi (Sözcükler Yay.) ve İkinci Adım (İkaros Yay.) kitaplarını irdeliyor.

- Nursun Erel, Erendiz Atasü ile Kadınlık ve Toplumsal Çalkantı: Kadın Özgürlüğü, Kültür, Sanat ve Siyaset Yazıları (Sia Kitap) kitabını konuşuyor.

- Doç. Dr. Seda Saraç, Doç. Dr. Tuğba Çelik ile geçmişten bugüne dil ve edebiyat dersleri öğretim programlarında adı en sık geçen yazar ve şairleri belirleyerek söz konusu kanonu betimlediği incelemesi Muhafazakâr Edebiyat Kanonu’nu (Alfa Yay.) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, C. C. Harrinton’ın Saklı Orman (Çev. Nurten Hatırnaz / Beyaz Balina Yay.); Emek Yurdakul, Patrice Karst’ın Görünmez İp (Çev. Sevinç Sanem Erzurumlu / Mundi) kitaplarını inceliyorlar.

- Günnur Aksakal, Behiç Ak ile yetişkinler için yazdığı, sıradan olanın şaşırtıcı ve sarsıcı da olabileceğini gösterirken gerçekleri tersyüz ettiği öykülerinden oluşan Yıldızların Tembelliği ve Uyku Şehir (Günışığı Kitaplığı) kitaplarını konuşuyor.

- Çimen Turunç Baturalp, Hilmi Zafer Şahin ile “Kukla, Köy Seyirlik Oyunları, Meddah, Karagöz, Orta Oyunu” başlıklı 5 bölümden oluşan çalışması Geleneksel Türk Tiyatrosu’nu (Okur Yazar Yay.) konuşuyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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