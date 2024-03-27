YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 00:01

Güncelleme: 27.03.2024 - 00:01

- Bu hafta kapağımızda iki ölümsüz ustayla “Merhaba” diyoruz sizlere.

İlki, Nuran Özyer’in incelemesiyle, edebiyatçı Gerhard Kaiser’in “Almanya’da onun hakkında yazan ya onun lehine ya da aleyhine yazar. Ama o, hâlâ müzeye kaldırılamadı” dediği, Goethe ve Schiller’den sonra Alman dilini en iyi kullanan Alman şairi olarak tanınan, yapıtları yalnız edebi ve estetik açıdan eleştirilmemiş aynı zamanda ve hatta daha çok politik ırksal, ahlaksal ve dinsel açıdan incelenip eleştirilmiş Heinrich Heine (1797 / 1856).

Ve Ferda Fidan’ın incelemesiyle, sözde Afro Amerikan bir yazar olan Vernon Sullivan imzasıyla 15 günde yazdığı, ABD’de ilk yayımlandığı dönemde resmi olarak uygulanmakta olan ırk ayrımcılığını yeren ve geniş yankılar yaratan, bir edebi şaka gibi başlayan sürecin kırıcı eleştiriler, davalar ve soruşturmalarla geçen aylar sonunda usta yazarı ölüme kadar götürdüğü kült yapıtı Mezarlarınıza Tüküreceğim (Çeviren: Birsel Uzma, İthaki Yayınları) ile mimar, yazar ve trompetçi Boris Vian (10 Mart 1920 / 23 Haziran 1959).

- Üçüncü sayfamızda, İslam, yoksulluk, Afrika düşmanı gibi söylemleri eleştirelliğiyle tepkilere hedef olmuş V. S. Naipaul’un, Taklitçiler (Çeviren: Selma Yeşilbağ, İletişim Yayınları) ve Nehrin Dönemeci (Çeviren: Aslı Biçen, Alfa Yayıncılık) adlı romanları merkezinde anlatıcılığını merceğe aldığı ve bu eleştireilerin haksızlığını vurguladığı “Melez anlatıcı: V. S. Naipaul!” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- Öner Yağcı, yakın tarihin somut ve belgesel örnekleriyle dünü anlayarak yarına doğru atılacak adımların yönünün, biçiminin belirlenmesine yardımcı olacak eserler veren, gerçek bir tarih bilincinin ürünü incelemeleriyle dünü ve bugünü aydınlatan Dr. Mehmet Alev Coşkun’un Türkiye’nin dününü merak edip geleceğinden kaygı duyan ve nasıl yeniden çağdaşlık kulvarına yerleşeceğini düşünen insanlarına ufuk açan yeni yapıtı Atatürk’ün Kamusal Ekonomi Politikası (Cumhuriyet Kitapları) merkezinde yapıtlarını merceğe alıyor.

- Z. Doğan Koreli, Leonardo Padura’nın ayrımcılığa uğrayan ve soykırımlarla yok edilmeye çalışılan bir kesimin durumu yanında fanatik ulusçuluğu ve hoşgörüsüzlüğü, tüm kabalığıyla sergileyip bireyin özgürlüğünün peşinde melankolik bir isyan formülü ortaya çıkardığı, Yahudi halkına ilişkin önemli araştırmalardan elde edilen güvenilir tarihi belgelere dayalı romanı Sapkınlar’ı (Çeviren: Volkan Ersoy, Bilgi Yayınevi) inceliyor.

- Ece Özbaş, yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel ve karma sergi açmış, özel koleksiyonlarda resimleri bulunan ressam yazar Ömür Eke’nin salgın süreci ve ardından yeni yaşama geçiş evresinde kaleme aldığı, dürüst, cesur, pervasız ve toplumsal olarak duyarlı yazılarından oluşan kitabı Ben, Kendim, Şahsen / Bizzat’ın Kaleminden’i (Narsist Kitap) değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Önyargılar tutsaklığına derin itiraz!” başlıklı yazısında, Sevde Tuba Okçu’nun, bir gün kendisini yok etmeye geleceğine inandığı şövalyeyi sarp kayalar arasındaki evinde beklemeyi yeğleyen Kızıl Ejderha ile onu ortadan kaldırıp kahraman olmayı düşleyen Şövalye’nin öykülerini dönüşümlü olarak sahneye taşırken aslında ezberlerin, önyargıların, sorgusuz iyi ya da kötü bilinenlerin, genellemelerin hayatımızı kuşattığı bataklığa ve anlamsızlığa yeniden / çok daha yakından bakmaya çağırdığı kitabı Şövalye ile Ejderha’yı (Timaş Çocuk) merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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