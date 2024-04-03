YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 00:01

Güncelleme: 03.04.2024 - 00:01

- Akıcı dili ve yetkin kurgusuyla güncel edebiyatımızın dikkat çeken isimlerinden Demet Cengiz, Su Üçlemesi’nin yeni romanı İçimde Yanan Nehir (İnkılâp Kitabevi) ile kapağımızda. Demet Cengiz, İçimde Yanan Nehir’de aile içi sevgisizlik, ağır yoksulluk, çocuğa ve kadına yönelen şiddet, cinsel istismar konularını işliyor. Usta bir kurguyla birbirini sevmeyen hatta birbirinden nefret eder görünen bir aile ortamı çizdiği ve okuyucuları o evin içine sürüklediği üçlemesinin ilk halkası Adımı Deniz Koydular’da da yer alan iki karakterin öfkeyle yoğrulmuş yaşam savaşlarını hem sert bir gerçekçilikle hem de büyülü bir dille anlatıyor. Hande Mir’in söyleşisi ve Ülker İnce’nin yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Gabriel Garcia Márquez’in, ölümü sonrasında yayımlanan ve aynı zamanda herhangi bir yazarın yaşlı birey olarak yapıtını kotarması sürecinde neler yaşayabileceği bağlamında ilginç açılımlar getiren “son” romanı Ağustosta Görüşürüz (Çeviren: Emrah İmre, Can Yayınları), ile Hürer Ebeoğlu’nun üçüncü romanı Tanrı’nın Karalama Defteri’ni irdelediği “Kalabada yalnız…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Uzun adıyla Sinema Sevenler Derneği, kısaca “Arif’in Yeri” ya da “Çiçek Bar”… Açıldığı 1985’ten itibaren sanatçıların, iş insanlarının, yapımcıların mekânı olmuş bir buluşma yeri, proje geliştirme ve sanat merkezi… Dile kolay tam 25 yıl bir gönül evi olmuş. Kimlere mi? Namı diğer “Akşam Çiçekleri”ne… Ali Taş Adn., kısa süre önce yitirdiğimiz Arif Keskiner’in Hümeyra Erdoğan’la yaptığı anısal söyleşiye koşut, “Çiçek Bar” ile çiçek dostların anılarının örtüşerek oluşturduğu Akşam Çiçekleri (Literatür Yayınları) adlı son kitabını inceliyor. Anısına saygıyla...

- Gamze Akdemir, Celâl Üster ile James Joyce’un ilk büyük yapıtı, 1914’te yayımlanan, yer alan 15 öykünün farklı karakterleri ve olay örgüleri olsa da, hepsi de 20. yüzyıl başında Dublin’de yaşayan orta sınıftan insanların yaşamlarından kesitler sunduğu Dublinliler (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) çevirisini konuşuyor.

- Gamze Akdemir, Fikret Bilâ ile kuruluşundan itibaren geçirdiği kırılmalardan yaşanan tartışmalara, “laiklik” konusuna özel önem verilen Deniz Baykal döneminden yeni açılımlar deneyen Kemal Kılıçdaroğlu dönemine kadar CHP’nin 100 yılının analizini yaptığı CHP’de Sağ Sapma adlı incelemesini (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, David Covell’in Özgürce Koş (Çeviren: Leyla Han / Altın Kitaplar), Mert Arık’ın Dinozorumun Saklandığı Yer (Timaş Çocuk) ve Peter Carnavas’ın Kitapları Seven Çocuklar (Çeviren: Şiirsel Taş / Redhouse Kidz) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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