YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:01

Güncelleme: 17.04.2024 - 00:01

- Kapağımızda Öner Yağcı’nın yetkin incelemeleriyle yer verdiğimiz iki ustayla daha “Merhaba” diyoruz bu hafta:

İlki, romanında öykü, öyküsünde deneme, anısında günce, denemesinde anı, güncesinde öykü, fıkrasında deneme tadı duyumsanan, 1956’da başladığı köşe yazarlığında da 1969’dan sonra Cumhuriyet’teki, “Evet- Hayır” köşesinde İlhan Selçuk’un “Pencere”siyle karşı karşıya umut ve bilinç aşılayan, yakın tarihimize usta bir edebiyatçı olarak gözlemleriyle not düşen, iktidarların baskıcı politika ve uygulamalarına, zorbalığa, gericiliğe, şeriatçılığa karşı namuslu bir gazeteciyle gerçek bir edebiyatçının bütünleşmesinin ortaya çıkardığı yazılarıyla hep çığlık olan; pusulasını ilkelerini ve devrimlerini daima savunduğu Atatürk kılan, dil sevdasıyla yurt sevgisini bütünleştiren çağdaş edebiyatımızın bir bilgesi Oktay Akbal (20 Nisan 1923-28 Ağustos 2015).

İkincisi ise derinlikli araştırmalarıyla bakış açımızı genişletip sorular sorduran, yanıtlar sunan sorgulayıcı ve tutanakçı aydınımız; Varlık dergisinde ilk yazısının yayımlandığı 15 Ağustos 1959’dan başlayarak durmaksızın yazan, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nda yönetim kurulu üyeliği, PEN Yazarlar Derneği başkanlığı, BESAM kurucu başkanlığı yapan; yazın dünyasına çağdaş yazarlarımızı ayrıntılı olarak tanıtan “yaşamöykü kitapları”nı armağan eden; Nasreddin Hoca, Neyzen Tevfik, Şair Eşref’le geçmişe uzanan; basın, yayın, kitap tarihimiz ve sorunlarıyla ilgili araştırmalarını ardı ardına sunan; Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine yönelik kitaplarında ilk kez yayımlanan belgelerle nesnel tarihçiliğin örneğini veren; gençlik hareketlerini, yakın tarihimizdeki siyasal cinayetleri merceğe alan Alpay Kabacalı (1 Eylül 1942 / 15 Nisan 2014).

- İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ve İZELMAN A.Ş. ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen İzkitapfest - İzmir Kitap Fuarı yarın başlıyor! 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında festival gibi bir organizasyonla Kültürpark’ta okuyucuları ve sektörü buluşturacak.

350’ye yakın yayınevi, yazar, şair, çizer, gazeteci, akademisyen 800’den fazla yazar, 50’ye yakın sahaf ile onlarca kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı fuarda 1000’in üzerinde imza etkinliği ve söyleşi gerçekleştirilecek. Onur Konuğu yazarının Ahmet Ümit olduğu fuarla ilgili katılımcı yayınevleri, etkinlik, söyleşi, imza günü takvimi ve daha fazla bilgi https://www.kitapizmir.com/ adresinden edinilebilecek. Girişin ücretsiz olacağı ve saat 10:00 - 21:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarda yetkin bir kadroyla yer alacak usta Cumhuriyet yazarları da şu imza etkinlikleri ve söyleşileriyle okuyucularla buluşacak:

Firdevs Gümüşoğlu (27 Nisan Cumartesi / 12.00 / imza). Emre Kongar (27 Nisan Cumartesi / 14.00 / söyleşi: “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı”; 15.00 / imza). Zülâl Kalkandelen (27 Nisan Cumartesi / 14.00 / söyleşi: “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı”; 15.00 / imza). Bora Serdar (21 Nisan Pazar / 14.00 / imza). Halil Genç (28 Nisan Pazar / 12.00 / imza). Mustafa Balbay (21 Nisan Pazar / 16.00 / imza). Üstün Dökmen (28 Nisan Pazar / 14.00 / söyleşi: “Romanlarda Öğretmenler ve Özgürlükler”; 15.00 / imza). Bekir Ödemiş (20 Nisan Cumartesi / 14.00 / imza). Ahmet Gürel (20 Nisan Cumartesi / 14.00 / imza). Lütfiye Aydın (21 Nisan Pazar / 14.00 / imza). Mehmet Emin Elmacı (20 Nisan Cumartesi / 15.00 / imza). Yücel Erten (21 Nisan Pazar / 16.00 / imza). Ahmet Gülen (28 Nisan Pazar / 14.00 / imza). Yunus Bekir Yurdakul (26 Nisan Cuma / 16.00 / imza; 28 Nisan Pazar / 12.00 / imza). Dr. Ceyhun Balcı (20 Nisan Cumartesi /12.00 / imza).

- “Edebiyatta kıskançlık ve haset!” başlıklı yazısında, edebiyatta pek çok değinilmiş bu konudaki yapıtlardan William Shakespeare’in Othello’sunun (Çeviren: Ülkü Tamer, Kırmızı Kedi Yayınları) yanı sıra Alain Robbe-Grillet’nin Kıskançlık’ı (Çeviren: Fulya Özkan, Everest Yayınları) ve Nahid Sırrı Örik’in Kıskanmak’ını (Oğlak Yayıncılık) merceğe alan Nalan Arman; Y. Bekir Yurdakul ile yeni kitabı Ay Anne Bak Ay İçimden Dolanıyor (Cumhuriyet Kitapları) merkezinde yapıtlarını, 300’e varan öykülerini, yapıtlarında çocuğa, çocukluğa bakışını, çocuklara yakın, içtenlik ve sahicilikte vardığı dili üzerine söyleşen Mavisel Yener; “Yüzyıl sonra Ankara” başlıklı yazısında Fatih Atila’nın ‘Beethoven Club’ını (Kekeme Yayınları) irdeleyen M. Sadık Aslankara; dilci yazar Kemal Ateş’in Saklı Sözlük’ünü (Ötüken Neşriyat) inceleyen Nazım Mutlu; “Harika bir takım oyunu” başlıklı yazısında Gülsevin Kıral’ın Ecmen Takımı’nı (Günışığı Kitaplığı) merceğe alan Y. Bekir Yurdakul; Bulmaca köşesi ile Mustafa Başaran, Vitrindekiler ve kısa tanıtımların da yer aldığı bu sayımızda yetkin yazı ve söyleşileriyle sizlerle buluşan yazarlarımız.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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