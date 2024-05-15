YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 15.05.2024 - 00:01

Güncelleme: 15.05.2024 - 00:01

Öyküleri, romanları, senaryoları, eleştirileri, edebiyat dünyasına ilişkin gözlemleri ve anılarıyla yazıyla ilişkimizi hep diri tutanlardan... Kısa süre önce yeni romanı Yalnız Evler Soğuk Olur ile buluştu okuyucularla. Bu romanının önemli bir özelliği var öyle ki anlatıcısı ona çok benziyor, adeta onun anılarına sahipmişçesine aynı yollardan geçiyor, yaşadığı yerlerden, benzer bir çocukluktan sahneler hatırlıyor.

Dahası, tıpkı onun gibi o da yazıyor hatta belki aynı kitapları kaleme almış. Vaktiyle yarattığı kahramanlar, özellikle aşk romanları yazarı Süha Rikkat karşısına çıkıp ondan hesap sorduğunda, anlatıcı tıpkı onun da yapacağı gibi, 50 yılı aşan bir yazı deneyimiyle onunla yüzleşiyor.

Derken “Hafızamdaki derin oyuklar” diye nitelediği bir yaşamdan birçok yaşama, bir evden birçok eve dağılmış, hiç dinmeyen acılar, genç ölümler, darağaçları, yakın tarihin karanlığı beliriyor romanında. Ben değil biz oluyor sayfalar!

Anımsayışlar, anılar, çağrışımlar, yüzleşmeler, itiraflar sağanağına tutulduğu bir sürecin de romanı Yalnız Evler Soğuk Olur. Ruhu sonbaharda mühürlü usta yazarın gerçek yaşamına düşsel anılar yaratarak; keşkeler, ukteler, büktüğü düşlerden hareketle bütünlediği, hüzünlü ama bir o kadar rengârenk çiçekler, yemyeşil bahçelerle de dopdolu ümit ziyası bir alternatif özyaşam. Usta yazar Selim İleri kapağımızda. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

Öner Yağcı’nın, yaşamı ve yazınıyla Nurullah Ataç (21 Ağustos 1898 / 17 Mayıs 1957); Doç. Dr. Mustafa Gürbüz Beydiz’in, Prof. Dr. Artun Ünsal’ın Aşk Olsun O Kayıklara! İstanbul’da Kürek Devri’ne Dair; Selnur Güneş’in Arkeolog Dr. Ulaş Töre Sivrioğlu’nun Atatürk ve Arkeoloji; M. Sadık Aslankara’nın Canan Sancak’ın Kızıl Su, Ahmet Erkam Saraç’ın Battığımız Bataklar, Müge Ceyhan’ın Letafetsiz Ama Evladiyelik Öğütler ile Esme Sarıtaş’ın Bir Martının Çığlığını Duydum; Y. Bekir Yurdakul’un Sally Gardner’dan Bay Kaplan, Betsy ve Mavi Ay ile Agnés Desarthe’ten Frrrintek’e Göre Dünya; Emek Yurdakul’un çocuk edebiyatının yetkin kitaplarına ilişkin hazırladığı dolu dolu Güncel de bu sayımızda yer alan incelemeler.

Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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