YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:01

Güncelleme: 22.05.2024 - 00:01

Yazıda yaşanmışlık duygusunu bize taşıyan yazarlardandır. Günümüz dünyasının akışkan ritmi, insan ilişkilerindeki gelgitler, bazen yüzeysel, bazen de derinlikle yaşanmışlıklar onun anlatılarını çevreleyen gerçekler olarak karşımıza çıkar.

Yolunu ilkten şiir, çeviri ile sınayarak açar. Bir tür yazmayı keşfediş de denilebilir onun için. Yazarak geldiği noktada artık şunu diyecektir: “Yazdığım şeyler kendilerini bana dayatıyorlar; benim seçimim değil yani. Bence hakikaten önemli olan tek şey, söylenmesi gereken şeyi ifade etmek. O şey gerçekten söylenmesi gerekiyorsa, kendi formunu da yaratacaktır.”

Kuşkusuz önde gelen özelliklerinden biri de yazdıkları ister New Jersey’de, Manhattan’da, Brooklyn’de geçsin, ister anlatının merkezi Paris ya da Provence veya California olsun, daktilosunun tuşlarından hayata geçen kişilerin belirli bir ülkenin, bir yörenin, bir şehrin insanları olmayıp salt insan olmalarıdır.

Yaşamla, değer ölçütleriyle, başta askere gitmeyi reddettiği ve bütün gençlere reddetme çağrısı yaptığı Vietnam savaşı olmak üzere ülkesinin ve toplumunun yakın tarihiyle yüzleşerek, hesaplaşarak günümüz Amerikan edebiyatının en önemli yazarlarından biri oldu.

Özümsenmiş kültür birikimi ve ödünsüz dünya görüşünün sonucunda ne diyeceğini iyi bilen dolambaçsız anlatımı, akıcı biçemi ve canlı betimlemeleriyle Amerikan edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da vazgeçilemeyecek ve unutulmayacak yazarları arasında yerini aldı

Kısa süre önce yitirdiğimiz usta yazar Paul Auster (3 Şubat 1947 / 30 Nisan 2024) kapağımızda. Feridun Andaç ve Seçkin Selvi’nin yazıları…

Z. Doğan Koreli’nin, Büke Uras’ın, Büyükada: Moris Danon Koleksiyonu (YKY); Kerem Çalışkan’ın, Mahfi Eğilmez’in Yeni Ekonomi (Remzi Kitabevi); Nevra Yazıcı’nın, Platon’un Devlet (Timaş Akademi), Hande Mir’in, Şehriban Kıraç’ın Metale Hayat Veren Kadınlar (Türk Metal Sendikası); Miyase İlknur’un, Zeynep Taşdelen Tenteoğlu’nun Levanten (İnkılâp Kitabevi); İlkiz Kucur’un, Necdet Adabağ’ın Yabancı (Phoneix Yayınevi); Nazım Mutlu’nun, Mustafa Gazalcı’nın Tıngı (Edebiyatist) ve Y. Bekir Yurdakul’un, Alice Brière-Haquet’in Memo ve Ay (Çeviren: Sumru Ağıryürüyen / Mundi Çocuk) ile Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Edebiyatı (Hazırlayan: Ahmet Bozkurt / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları) kitapları da bu sayımızda yer alan inceleme ve söyleşiler. Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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