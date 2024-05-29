YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 00:01

Güncelleme: 29.05.2024 - 00:01

1778’de, Fransız Devrimi’nden 11 yıl önce yaşama veda etti. Yaşadığı Aydınlanma yüzyılında ortaya attığı önemli fikirlerle devrimcilere esin oldu. Ömrünce hep insanları aydınlatmak ve özgürleştirmek amacıyla yapıtlar verdi.

Çelişkilerini inkâr etmeyen bir yazardı: Zevkleri klasik ama fikirleri son derece modern, yenilikçiydi. Gençliğinde Versay Sarayı’nda dalkavukluk yapmaktan gocunmadıysa da sonradan da isyankâr bir role bürünerek güçlülerin danışmanı olduğu kadar mazlumların savunmacısı gerçek bir aydın olarak ortaya çıktı.

“Bütün edebi türler iyidir, sıkıcı olanlar hariç” diyen yazar, 17. yüzyıla göre uzun kabul edilebilecek 84 yıllık yaşamında tiyatro ve şiir dahil olmak üzere hemen her türde sayısız yapıtlar, ciltler dolusu mektuplar yazmış olmasına karşın, bugün daha çok felsefi yapıtları ve masallarıyla tanınır.

Roland Barthes onu “mutlu yazarların sonuncusu” diye tanımladı. Kendisi de bir mektubunda “dünyadaki bütün saçmalıklarla eğlenmek” için yazdığını söyler. Zira onun için mizah bir asillik simgesi, insanın bütün felaketler karşısındaki direnme gücünün bir ifadesidir.

Bu nedenle felsefi masallarını neredeyse 250 yıl sonra bile hâlâ hem insanlık koşulunun tüm sorunları üzerinde düşünmek hem de yazarın ünlü esprili ve ironik biçemi sayesinde eğlenmek için okuyabiliriz.

Voltaire (François Marie Arouet - 21 Kasım 1694 / 30 Mayıs 1778) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı...

M. Sadık Aslankara, üçüncü sayfamızdaki “Kirkor Borucuyan’ı tanımak” başlıklı yazısında irdelediği Yahya Kaptan’ın Hikâyesi Olan Adam-Tekirdağ’dan Portreler (Edirne Ceren Yayıncılık);

Ülker İnce, Fatoş Güney’in Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun (İthaki Yayınları);

Ferda Fidan, Louis-Ferdinand Céline’in (27 Mayıs 1894 / 1 Temmuz 1961) Gecenin Sonuna Yolculuk (Çeviren: Yiğit Bener / Yapı Kredi Yayınları);

Gamze Akdemir, Dikmen Gürün’ün Ateş Kuşu Semiha Berksoy (Kırmızı Kedi Yayınevi);

Y. Bekir Yurdakul Julia Green’in Kırlangıç Bayırı Çocukları (Çeviren: Azade Asla / Günışığı Kitaplığı);

Çiğdem Ülker, Ertuğrul Özüaydın’ın KaraKırmızı (Smirna Yayınları);

Erencan Martı, Mehmet Alkaya’nın, Ne Kaldı Bizden Geriye (Destek Yayınları) kitapları üzerine inceleme ve söyleşileriyle sizlerle buluşan diğer yazarlarımız.

Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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