YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 00:01

Güncelleme: 05.06.2024 - 00:01

Romanları, kısa öyküleri, uzun öyküleri, günlükleri, ailesine ve babasına mektuplarıyla geniş bir okuyucu kitlesine seslenmesini bildi 1924’te Viyana yakınlarındaki Kierling’de öldüğünde 41 yaşındaydı. Prag’ın Zelivskeho mahallesindeki Yeni Yahudi Mezarlığı’nda yatıyor. Moldau kıyısında şimdi güzel bir müzesi var…

Son günlerinde tüm çalışmalarını ölümünden sonra yok etmesi isteği ile Max Brod’a bırakırken şöyle yazmıştır: “Sevgili Max, son isteğim, arkamda bıraktığım her şeyin, günlüklerin, el yazmalarının ve mektupların okunmadan yakılması.”

Ancak Brod onun bu isteğini yerine getirmez ve 1925 ile 1935 yılları arasında romanlarla bazı çalışmalarını yayımlar. 1939’da Avrupa’yı terk edip Filistin’e sığınırken yayımlanmamış belgeleri de beraberinde götürür. Belki de Max Brod olmasaydı günümüzde tanınmayacaktı!

Ölümünün 100. yılında Franz Kafka (3 Temmuz 1883 / 3 Haziran 1924) kapağımızda. Ahmet Arpad ve Nuran Özyer’in yazıları…

Beate Teresa Hanika’nın Kırmızı Başlıklı Kız Ağlıyor (Çeviren: Ayça Sabuncuoğlu / ON8) ve Wolf Erlbruch’un Ördek, Ölüm ve Lale’sini (Çeviren: Bahar Siber / Hep Kitap) odağa aldığı “Çocuk ve gençlik edebiyatında kabulde zorlanılan tür: Travma edebiyatı!” başlıklı yazısıyla Necdet Neydim…

Kısa süre önce yaşama veda eden, günümüz öykücülüğüne yeni bir bakış / yorum / yöntem getiren; gündelik yaşamın sıradan olayları / olgularının yarattığı “durum”ları odağa alan, tıpkı Çehov gibi bir “durum öykücüsü”dür de diyebileceğimiz bir anlatıcıyı, Alice Munro'yu (10 Temmuz 1931 / 13 Mayıs 2024) irdelediği “Bir Zamane Anlatıcısı: Alice Munro” başlıklı yazısıyla yazısıyla Feridun Andaç...

Giorgio Manganelli’nin Düzyazının İnce Sesi (Çeviren: Şadan Karadeniz / YKY) ve Emin Özdemir’in Eleştirel Okuma’sını (Bilgi Yayınevi) merceğe aldığı “Sanatsal kurgu!” başlıklı yazısıyla Adnan Binyazar…

Ali Ekber Gülersoy, Gazanfer Kaya ve Aziz Şeker’in editörlüğünde yayımlanan Cumhuriyetin 100. Yılında Çevre ve Toplum-Endişe de var, Umut da’yı (Eğitim Yayınevi) tanıtan Feraz Ulusoy…

Deniz Berktay’ın Ukrayna: Dünyanın Siyasi Fay Hattı - Ukrayna’nın Dünü ve Bugünü’nü (Cumhuriyet Kitapları) değerlendiren Kemal Resneli…

Pieter Koolwijk’in Kanki’sini (Çeviren: Mustafa Özen / Can Çocuk) merceğe alan Y. Bekir Yurdakul…

Maya K.’nın Hayalet, Serçe, Cadı Fındığı ve Diğerleri’ni (Sadık Uygun Yayınları) inceleyen Mavisel Yener de bu sayımızda sizlerle buluşacak diğer yazarlarımız.

Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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