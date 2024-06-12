YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:01

Güncelleme: 12.06.2024 - 00:01

- Balzac, Baudelaire, Flaubert, Zola gibi edebiyatçıların tasvirleri ve gelecek vizyonları, Daumier'in karikatürleri ve Marville'in fotoğrafları eşliğinde Haussmann'ın kenti “zorla modernliğe sürüklediği” ve baştan yarattığı İkinci İmparatorluk Parisi'nden günümüze baktı.

Yaklaşık 200 yıllık süreci kent odağında özetleyen, Paris özelinde kentsel dönüşümle birlikte üzerinde yaşayanlara etkileri bağlamında derinlemesinde inceleyen yazar, kentin, modern toplumun, yaşamın ve bireyin politik bedenini mercek altına aldı.

Kapanışını din ögesinin toplumsal olaylarla ilişkilendirilerek kullanılmasının ilginç bir örneği olarak ve tarihin acı bir ironisi olarak Komünde öldürülenlerin üzerinde yükselen ünlü Sacré-Coeur Bazilikası’yla yaptığı ünlü incelemesi Paris, Modernitenin Başkenti (Çeviren: Berna Kılınçer / Sel Yayıncılık Düşünsel Dizisi) ile David Harvey kapağımızda. A. Celal Binzet’in yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Ali Reşâd ve Macar İskender’in çevirdikleri kitabın ilk hali 1909’da Kanaat Yayınevi’nce yayımlanan, Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleriyle yaptığı ekonomik ve ticari anlaşmalar olan kapitülasyonları ele aldığı Kapitülasyonlar: Kanuni’den Lozan’a’yı (Dorlion Yayınları) değerlendirdiği yazısıyla Dr. Av. Faruk Yılmaz yer alıyor.

- Öner Yağcı, “Anadolu uyanışının yazarı” başlıklı yazısında, “Engelleri aşmak ve hayatı değiştirmek sanatın görevidir” diyen, çağdaşlık, demokrasi, özgürlük, barış, sosyal adalet savaşımının aydını, ödünsüz devrimci, Cumhuriyet aydını, büyük usta Fakir Baykurt’un (15 Haziran 1929-11 Ekim 1999) yaşamını ve yarım yüzyılı aşan yazın emekçiliği, toplumsal, siyasal, kültürel savaşım, sayısı 60’ı geçen yapıtlarıyla yazınını merceğe alıyor. Anısına sonsuz saygıyla...

- M. Sadık Aslankara, “İnsanlık tarihinde defter kolayına kapatılamıyor öyle, ne denli hesap kitap yapılsa da. Her şey yeniden başlayabilecekmişçesine görece gepegenç evren. O, beşiğinde bizi sallarken birbirine akan zaman önümüzde geçidini sunuyor. Böyle olunca “umut” kendi yolunda karşıcı çıkıyor tabii. Savaş Al, hepimiz adına o umudu seslendiriyor işte: Bizim de Günümüz Gelecek” sözleriyle başladığı “Bizim de Günümüz Gelecek” başlıklı yazısında, Oktay Duman’ın Bizim de Günümüz Gelecek: Savaş Al Kitabı (Ayrıntı Yayınları) merkezinde ödünsüz “Marksist” “devrimci” halk önderi Savaş Al’ın yaşamını ve mücadelesini irdeliyor.

- Zarife Sakarya, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı’nın, “bir borç çalışması olarak” betimlediği, UNESCO tarafından tüm dünyaya örnek “Eğitim Modeli” olarak gösterilen köy enstitülerine bu saldırıların nasıl yapıldığını, hangi yöntemlerin kullanıldığını, kimlerin görev aldığını, hangi rolleri üstlendiklerini belgelere dayanarak açıkladığı kitabı Köy Enstitülerine Saldırılar Tarihi (Cumhuriyet Kitapları) adlı kitabını inceliyor.

- Emek Yurdakul, “Tanıdık çizgilerle bildik önyargılar” başlıklı yazısında, Huban Korman’ın önyargılar ve genellemeler üzerine bakış attığı, çizimleri de ustalık numaralarıyla örülü Bu Nasıl Timsah? adlı kitabını (Redhousekidz) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Yöntem de özgünse…” başlıklı yazısında, “Büyüdükçe teslim olduğumuz durağanlığı, bir yerlerde bıraktığımız merak duygumuzu, heyecanımızı ve onlara eşlik eden sabırlı koşmalarımızı anımsattığı; ve hepimizin duvarına asıyor tabelayı: ‘…Yaparsam öğrenirim!’” sözleriyle nitelediği Alain Raimbault’un Bilim Şenliği Şampiyonu (Çeviren: Şafak Tahmaz / İlksatır Çocuk) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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