YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 00:01

Güncelleme: 26.06.2024 - 00:01

- Bir Yalnız Gezerin Hayalleri (Çeviren: Hasan Fehmi Nemli, Alfa Yayınları), 1782’de ölümünden dört yıl sonra yayımlanan son yapıtıdır. “Gezinti” adını verdiği on bölümden oluşan yapıtında, kendini insanlardan ve toplumdan tecrit edilmiş ve inzivaya çekilmiş bir birey olarak algılar. Bazı yapıtlarındaki fikirleri filozof dostlarının fikirleriyle ters düşer ve bu yüzden acımasız saldırılara maruz kalır.

Yaşamının son yıllarında, Aydınlanma çağının siyasal, sosyal ve dinsel kurallarına boyun eğmeyen yenilikçi fikirleri nedeniyle, kendisine karşı başta Voltaire ve Diderot olmak üzere eski yazar dostları tarafından bir komplo düzenlenmiş olduğunu ve tüm insanlığın kendinden nefret ettiğini düşünür.

Burada tam bir paranoya söz konusu olsa da yaşamının son yıllarında bir yandan Kilise, bir yandan da siyasal iktidar ve aydınlar tarafından sürdürülen hırpalayıcı saldırıların hedefi olduğu yadsınılmaz bir gerçektir.

Sıkıntılar içinde geçen son yıllarında artık gidecek ya da sığınacak hiçbir yeri kalmadığında, Paris’in altmış kilometre kuzeyindeki Ermenonville şatosunun sanatsever sahibi Marki René-Louis de Girardin tarafından ağırlandığı dönemde Bir Yalnız Gezerin Hayalleri’ni yazarken yaşama veda edecektir.

Jean Jacques Rousseau (28 Haziran 1712 / 2 Temmuz 1778) kapağımızda. Ferda Fidan’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, “Yanık kokusu...” başlıklı yazısında 2 Temmuz Sivas acılarının izini, Ölü Canlar (Fatih Atila, Cumhuriyet Kitapları), Ateş ve Kuğu (Burhan Günel, Cumhuriyet Kitapları), Şeytanminareleri (Hidayet Karakuş, Bilgi Yayınevi) adlı üç romanda süren M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Öner Yağcı, Yaşar Kemal’in de nitelemesiyle “Su katılmamış, devrimci bir kahraman ve edebiyatımızın da büyük ustalarından biri”ni, Hasan İzzettin Dinamo’yu (1 Ocak 1909 / 20 Haziran 1989) merceğe alıyor. Anısına sonsuz saygıyla...

- Bülent Ayyıldız, Fihrist Kitap’ın 10 kitaplık bir seri olarak planlanan Opera Klasikleri Dizisi’ni tanıtıyor.

- Öner Yağcı, insanın özgürleşme eyleminin sevdası Köy Enstitüleri’nin çağcıl bir yaşama özlemini gerçekleştirmeye doğru önemli adımlar attığını kanıtlayan bir diğer ölümsüzü, Mehmet Başaran’ı (25 Nisan 1926-27 Haziran 2015) inceliyor. Anısına sonsuz saygıyla...

- Gamze Akdemir, usta yazar ve eleştirmen Feridun Andaç ile Yaşar Kemal’i anlama / anlatma yolculuğunun üçüncü kitabı Söz Tufanı: Yaşar Kemal (SRC Kitap) ve doğduğu kente dönük bakışını içeren; kimlik, aidiyet duygusuyla birlikte yaşanmışlıkların taşıdığı renkleri bir araya getirdiği Kavşaktaki Kent: Erzurum (SRC Kitap) adlı kitaplarını konuşuyor.

- S. Seza Yılancıoğlu, Feridun Andaç’ın Yaşar Kemal: Bir Ömür Edebiyat (Eksik Parça Yayınları), Yaşar Kemal: Sözün Büyücüsü (İnkılâp Kitabevi) ve Söz Tufanı: Yaşar Kemal (SRC Kitap) adlı kitaplarını inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Gülten Dayıoğlu’yla gezmek!” başlıklı yazısında, usta yazarın Bambaşka Bir Ülke Amerika’ya Yolculuk’unu (YKY Doğan Kardeş Kitaplığı) ve Gizemli Buzullar Kıtası Antarktika ve Patagonya’ya Yolculuk (YKY Doğan Kardeş Kitaplığı); “Her çağda yeniden…” başlıklı yazısında da Faruk Duman’ın Kelile ve Dimne’sini (YKY Doğan Kardeş Kitaplığı) merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

Unutmayın; her gün Cumhuriyet, her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!