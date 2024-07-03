YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 03.07.2024 - 00:01

Güncelleme: 03.07.2024 - 00:01

- Kapağımızda yer alan iki ustamızla daha “Merhaba”.

İlki “Benim zenaatim yaşamak/ Dolu dolu/ Derin derin…/ Benim zenaatim sevmek/ Gizli gizli/ İçin için.../ Benim zenaatim yazmak/ Yaprak yaprak halkım için.../ Benim zenaatim kavga/ Ekmek için/ Barış için” diyen, 1945’te başlayan yazın serüvenindeki ürünleri, insanları düşünceye çağıran bir halk bilgesinin yapıtları olan, Tahsin Yücel’in deyişiyle “İnsanoğlu insan” Aziz Nesin (20 Aralık 1915 / 6 Temmuz 1995). Anısına saygıyla...

Diğer ustamız, Sivas Katliamı’nda kaybettiğimiz, umudunu tüketmeyen, tutku bellediği edebiyatın belleğini diri tutmaya çalışan büyük bir yazar; edebiyat eleştirisini, sevgi ve sevecenlikle bütünleştiren, incelemelerle, araştırmalarla zenginleştirdiği eleştirmenliğinin yanına denemeciliğini, edebiyat tarihçiliğini, çevirmenliğini katan, çalışkanlığıyla örnek olan bir sevdalı karınca; titizliğini, değerbilirliğini, özverisini, duyarlılığını, yurt ve halk sevgisini, bilimsel yöntemle ve emekle bütünleştirdiği sayısı 70’i geçen kitabıyla nesnel eleştirinin öncüsü ve kuramcısı olarak edebiyatımızın dününü bugüne taşıyan Asım Bezirci (1927-2 Temmuz 1993). Anısına saygıyla...

Öner Yağcı’nın yazıları...

- Üçüncü sayfamızda, Ali Granit’in basketbol sporunda ünü ünü Avrupa’ya ve Amerika’ya yayılan babası Yalçın Granit’in başarı öykülerini anlattığı Adanmak - Bir Hayalin Peşinde Yalçın Granit ve Türk Basketbolunun Hikâyesi’ni (Can Yayınları) incelediği “Adanmak” başlıklı yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Tutkuların diliyle yazmak” başlıklı yazısında, Ferzan Özpetek’in, “kıskançlık, ruh ikizini arayış, kayboluş, yalana tutunmak, terk edilmek, kendini unutmak, masumiyet, büyü, umut / umutsuzluk, mutluluk, yetinmek” gibi her birinin adeta “hayat dersi” niteliğinde izlek olarak karşımıza çıktığı romanı Saklı Yürek’i (Çeviren: Neval Barlas, Can Yayınları) irdeliyor.

- Dilek Başak, Maja Lunde’nin, arılar başrolde olsa da aynı zamanda anne baba ve çocuklar arasındaki yer ve zamanı aşan kaderlerle seçimlerin biçimlendirdiği ilişkileri işlediği, kırılgan doğa içerisindeki kırılgan insanların hikâyesi niteliğindeki romanı Arıların Tarihi’ni (DeliDolu Yayınları) inceliyor.

- Necdet Neydim, görsel metinlerle oluşturulmuş kitapların okurda düşsel yaratıcılığı güçlendirdiğini imlediği “Sessizlik farkındalıkları güçlendirir!” başlıklı yazısında, Amerikan Psikologlar Derneği’nce yayımlanan Sessizlik adlı kitabı inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Sahi, ‘tuhaf’ olan zaman mı” başlıklı yazısında, Sylvie Neeman’ın düşünsel ve bilimsel alanlardan seslenirken taşıdığı yazınsal hazinesiyle “üçüncü zaman”da buluşmaya çağırdığı kitabı Zamanın Gizemleri’ni (Çeviren: Kerem Eksen / Can Çocuk) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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