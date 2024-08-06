YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:01

Güncelleme: 06.08.2024 - 00:02

- Kahramanlar hayattayken tarih konuşmayı sevmez. Çanakkale Savaşlarının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçti. Savaşın kahramanları hayatta değil ve Çanakkale giderek daha fazla destanlaşıyor. Mustafa Kemal’in savaşın, ülkemizin ve dünyanın kaderini değiştiren Çanakkale’deki büyük komutanlığı, düşmanın bile kabul ettiği tartışılmaz bir gerçek.

Çanakkale araştırmacılarının üzerinde birleştiği saptama şu: “Çalışmalar derinleştikçe Mustafa Kemal’in savaştaki rolünün bilinenden çok olduğu ortaya çıkıyor.”

Çanakkale Savaşlarına ait bilgi, belge, doküman ve savaş sahası çalışmalarının ancak yüzde 10’u tamamlanabildi. Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan Çanakkale Unutulmaz adlı çalışmada da 2023’teki çalışmaları da içeren son bilgiler yer alıyor.

Çanakkale Unutulmaz adlı kitapta savaşın karşı cephesi ANZAK askerlerinin ülkesi Avustralya’yı da tanıma fırsatı bulacaksınız. Avustralyalılar, Mustafa Kemal’den o kadar çok etkilenmişler ki savaştan sağ dönenlerin kurduğu derneklere Türkleri de almışlar. Atatürk’ün o ünlü sözüne gönderme yaparak “Mustafa Kemal’in ülkesinden gelen bizim de yurttaşımızdır” diyorlar.

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109. yılında yayımlanan, metrekareye 6 bin merminin düştüğü korkunç bir savaştan ülkelerarası dostluk çıkarmayı başaran Mustafa Kemal’in unutulmazlığına armağan niteliğindeki Çanakkale Unutulmaz ile Mustafa Balbay kapağımızda. Hande Mir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, Türkiye’de deprem bilincini artırmak konusunda yıllardır üstlendiği öncü rol ve uluslararası alanda ses getiren bilimsel çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Naci Görür’ün yaşamöyküsünü anlattığı, Semin Gümüşel Güner ile Ayşe Karabat’ın nehir söyleşisi Sesimi Duymayan Kaldı mı?’yı (Masa Kitap) incelediği yazısıyla Zeynep Tütüncü Güngör yer alıyor.

- Mehmet Alev Coşkun, Yunus Nadi’nin torunu, gazeteci Emine Uşaklıgil’in Adalet Çavdar, Hasan Hayyam Meriç ve Emre Taylan’dan oluşan bir ekiple birlikte yayına hazırladığı Düşmanı Yendik Nazime! Yunus Nadi’den Eşine Mektuplar: 1914-1934 (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) adlı kitabı merceğe alıyor.

Yunus Nadi, bu mektuplarında Birinci Dünya Savaşı’nın sıkıntılı günlerinden başlayarak, Milli Mücadele sırasında BMM’de mebus olarak geçirdiği dönemi, Gazi Mustafa Kemal Paşa ile yakın ilişkisini, Cumhuriyetin kuruluş sürecine tanıklığını ve ilk 20 yılda yaşananlar hakkındaki yorumlarını aktarıyor.

Emine Uşaklıgil’e annesi Leyla Uşaklıgil’den yadigâr kalan mektuplarda Yunus Nadi’nin eşi Nazime Hanım’a ve çocuklarına olan özlemi, günlük yaşamında olup bitenler, gazetecilik faaliyetleri ve yurt dışına seyahatlerinden izlenimler de yer alıyor.

- Öner Yağcı, 26 Temmuz 2024 günü yitirdiğimiz, tümü Bulut Yayınları tarafından yayımlanan kitaplarıyla felsefeyle, düşünceyle, estetikle, bilimle buluşturan, “kavgası sanatının, sanatı kavgasının ürünü” büyük usta Afşar Timuçin’i merceğe alıyor. Anısına sonsuz saygıyla...

- M. Sadık Aslankara, ilk romanlar üzerine irdelemelerini sürdürdüğü “Hayatı ‘roman’ yapabilmek...” başlıklı yazısında bu kez Meliha Yıldırım’ın Remil (Alakarga, 2022) ve Nilgün Çelik’in Üze (Mahal Edebiyat, 2024) adlı kitaplarını değerlendiriyor.

- Öner Yağcı, soran, sorgulayan bir eğitim ve Aydınlanma sevdalısı, Mustafa Necati Öğretmenlik Onur Ödülü sahibi, bilgisizliğe ve yoksulluğa karşı insan olmanın onurunu koruma savaşımcısı büyük usta Mahmut Makal’ın (1 Ocak 1930 / 10 Ağustos 2018) yazınını inceliyor. Anısına sonsuz saygıyla...

- Mehmet Atilla, John Boyne’un 70 yıla yayılan olay örgüsüyle ve sıra dışı karakterlerinin gerek duygusal gerekse cinsel dalgalanmalarıyla tam bir dönem romanı niteliğindeki Kalbin Görünmez Öfkeleri’ni (Çeviren: Mert Doğruer / DeliDolu Yayınları) inceliyor.

- Mertcan Karacan, Burçak Gönül’ün “blogger”lıktan gezi programcılığına hızla yükselen özgür ve isyankâr genç bir kadının hikâyesini işlediği romanı Ayağımın Tozuyla Aşk’ı (Remzi Kitabevi) tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Varsha Bajaj’ın doğup büyüdüğü Hindistan’ın kıyı kentlerinden Mumbai’nin yoksul bir semtinden seslendiği, susuzluk ve sürüp giden su savaşları gerçeğinin arka planına ustaca yerleştirdiği büyüme öyküsünü sevgi ve dayanışmayla dokuduğu Susuzluk’unu (Çeviren: Anıl Ceren Altunkanat / Beyaz Balina Yayınları) merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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