YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 21.08.2024 - 00:01

Güncelleme: 21.08.2024 - 00:01

- Geç başlamış yazmaya... Ohio’daki Knockemstiff kasabasında doğup büyüdükten ve yıllarca kâğıt fabrikasında işçilikten kamyon şoförlüğüne pek çok iş yaptıktan sonra, emekliliğine yakın Ohio Üniversitesi’nde edebiyat eğitimi alıp övgüler ve ödüller alan Knockemstiff’i 2008’de yayımladığında 54 yaşındaydı.

“Yere sermek” anlamına gelen Knockemstiff, Amerikan taşrasının, “hillbilly” olarak bilinen, genelde Apalaşlar’ın çevresinde yaşayan eğitimsiz ve sert insanların yaşadığı sert bir endüstri diyarı. Ohio’nun petrol yatakları, maden işletmeleri toprakla geçinen köylüleri birer işçiye dönüştürürken içlerindeki her türlü habis ruhu açığa çıkarmış.

Kitabında kasabasının insanlarının şiddet dolu, küfürbaz ama matrak öykülerini anlatırken, çok değişik bir taşra sıkıntısının insanları neye dönüştürdüğünü gösteriyor usta yazar.

Hıristiyan inancının yoğun nüfuzuna karşın sıradan insanların arzularının peşinden gitmekten çekinmediği, her türlü narkotikle cinsel arayışın baskın çıktığı, insanların önlerine geleni hırpalamaktan kendilerini alıkoyamadığı ama bu yaşamdan kaçınmak için her şeyi yapmaya niyetlenip bir türlü beceremedikleri bir bunaltı diyarı ortaya çıkıyor.

Yazarın 60’lı yıllardaki çocukluğundan 90’lı yıllardaki haline kadar kasabasının küçük insan öykülerine serpiştirdikleri arasında babaları tarafından kavga dövüşe, anneleri tarafından seri katil taklitleri yapmaya teşvik edilen çocuklar, yıllar boyunca savaşa gitmemek için dağlarda saklandığından sapıtmış asker kaçakları, evden kaçanlar, kasabadan kaçamayanlar, yaşamlarını birbirlerine zehir etmeye çalışanlar Knockemstiff’i görülebilecek en psikopat taşra diyarı haline getiriyor.

Memleketi Ohio, Knockemstiff’te büyüme deneyimlerine dayanan, ürkütücü, kasvetli, tavizsiz ve matrak 18 öyküden oluşan Knockemstiff (Çeviren: Avi Pardo / İthaki Yayınları) ile usta yazar Donald Ray Pollock kapağımızda. Mert Tanaydın’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Didem Koç’un Yüzyıllık Yolculuk’unu (Edebiyatist) irdelediği “İlk romanla Sakarya’dan Ankara’ya…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Öner Yağcı, “Şairlik/ İnen darbeyi duyabilmektir/ Kaslarının liflerinde’” başlıklı yazısında büyük usta Can Yücel’in (21 Ağustos 1926 / 12 Ağustos 1999) yazınını merceğe alıyor.

- Emir Burak İşler, Susan Sontag’ın Başkalarının Acısına Bakmak adlı kitabında üzerinde durduğu ve “Fotoğraf sanatının şok terapi formunda sunulmuş hali” diye nitelediği, Ernst Friedrich’in yayımlanışının 100. yılında dört dilli evrensel formatını koruyarak ilk kez dilimize çevrilen kitabı Savaşa Karşı Savaş’ı (Çeviren: Emir Burak İşler / Oku Yayınevi) değerlendiriyor.

- Z. Doğan Koreli, W. G. Sebald’in (18 Mayıs 1944 / 14 Aralık 2021) ruhunun derinliklerinden bir monolog biçiminde kaleme aldığı, kısmen gezi, kısmen anı, deneme, meditasyon, biraz da fantezi kitabı niteliğindeki Satürn’ün Halkaları’nı (Çeviren: Yeşim Tükel / Can Yayınları) inceliyor.

- Uzay Can Erdal, Warren Treadgold’un Bizans’ın başarıları, başarısızlıkları ve dikkate değer uzun ömürlülüğünün ardındaki nedenleri incelediği Kısa Bizans Tarihi’ni (Çeviren: Uzay Can Ardal / Kronik Kitap) tanıtıyor.

- Mehmet Atilla, George Saunders’in özelde öykü çözümlemelerine, genelde edebiyata yoğunlaştığı ve Çehov’un üç, Tolstoy’un iki, Turgenyev ve Gogol’ün birer öyküsüne ilişkin düşüncelerini aktardığı kitabı Yağmur Altında Yüzmek’ini (Çeviren: Sabri Gürses / DeliDolu Yayınları) inceliyor.

- Ferhat Uludere, SRC Yayınları’nın şiir dizisi Bi’Dünya Şiir’den yayımlanan üç yeni kitabı tanıtıyor: Taşınabilir Bulut (Yasemin Çargıt), Kangren (Mete Özyılmaz), Kıyı (Gökhan Demirci).

- Şerif Mehmet Uğurlu, Duygu Kankaytsın’ın çağdaş Batı tiyatrosu içinde “oryantalizm” kavramından hareketle kendimize ve “öteki” olarak kodladığımız her şeye nasıl baktığımıza kapı araladığı kitabı Sahnedeki Madun’u (Ayrıntı Yayınları) tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Mariajo Ilustrajo’nun yazıp resimlediği Sular Altında’yı (Çeviren: Oğuzhan Aydın / Redhouse Kidz) merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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