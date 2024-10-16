YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Yunus Nadi Ödülleri Özel Sayısı 17 Ekim 2024 / Sayı 1809

Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

Güncelleme: 16.10.2024 - 00:16

Gazetemiz tarafından kurucumuz Yunus Nadi’nin aziz hatırasına saygıyla 1946 yılından bu yana verilen Yunus Nadi Ödülleri 79 yaşında!

Alanlarında uzman seçici kurullar tarafından zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından bu yıl 6 dalda 6 yapıt ödüle değer görüldü.

“Şiir” dalında 43, “Roman” dalında 76, “Öykü” dalında 62, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında 24, “Karikatür” dalında 33, “Fotoğraf” dalında 10 olmak üzere toplam 248 yapıtın değerlendirildiği 79’uncu Yunus Nadi Ödülleri’ni kazanan yazar ve sanatçılarımız şöyle:

Şiir: Elçin Sevgi Suçin (51. Bölge / Everest Yayınları).

Roman: Hidayet Karakuş (Bana Bir Resmini Yolla / Bilgi Yayınevi).

Öykü: Emrah Öztürk (Evine Dönemeyen Adam / Yapı Kredi Yayınları).

Sosyal Bilimler Araştırması: Sercan Ünsal (Köy Enstitüleri - Kırsal Kalkınma ve Sağlık Kolu Cilt I-II / Barış Kitap) ile Hilmi Uysal, Mualla Aksu ve Pakize Türkoğlu (Sağlık Ekseniyle Köy Enstitüleri - Sağlık Eğitimiyle Canlandırılacak Köy / Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Yayınları).

Karikatür: Cem Koç (Adalet).

Fotoğraf: Aday yapıtlar arasında oyçoğunluğu sağlanamadığından bu yıl bu dalda ödül verilmedi.

Ödül kazanan yazar ve sanatçılarımızı içtenlikle kutluyoruz.

Yunus Nadi Ödülleri Özel Sayımız’ın aslan payında sırasıyla Mehmet S. Aman, Cengiz Karagöz, Berrin Karadeniz, Çağdaş Bayraktar, Ufuk Sepetci tarafından ödül kazanan yazar ve sanatçılarla yapılmış söyleşileri okuyacaksınız.

79’uncu Yunus Nadi Ödülleri bu yıl iki ilke sahne oldu.

Tören ilk kez İstanbul dışında, 5 Ekim’de Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

6 Ekim Pazar günü ise Fethiye Cumhuriyet Mahallesi’nde düzenlenen törenle Onur Fırat Fen’in imza attığı Yunus Nadi Anıtı’nın da bulunduğu Yunus Nadi Parkı’nın açılışı yapıldı. Parkın içinde Yunus Nadi’nin ismini taşıyan kültür merkezinin yapımı da sürüyor.

Bu özel sayımızda yazı ve söyleşileriyle sizlerle buluşan diğer yazarlarımız ise şöyle:

M. Sadık Aslankara, üçüncü sayfamızda yer alan “Entelektüel Kofluk” başlıklı yazısında, Füsun Akatlı ile Müge Gürsoy’un hazırladığı Bilge Karasu Aramızda (Metis Yayınları)…

Emek Yurdakul, M. Peterson Haddix’in Kardeş Sırları-Yabancılar (Dinozor Genç)…

İclal Nur, Şahsene Camız’ın gençlik kitabı Bir Ağaç Gibi (Cumhuriyet Kitapları)…

Mavisel Yener, Çiğdem Sezer’in yeni romanı İçli Bir Çubuk Kraker (Günışığı Kitaplığı)…

Tolga Aras, Cem Behar’ın çalışması Bestesiz Güfteler - Şarkılardan ‘Klasik’liğe: 19. Yüzyıl Matbu Güfte Mecmuaları (1852-1905) (Yapı Kredi Yayınları)…

Vitrindekiler, kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyet Kitap Dergi Yunus Nadi Ödülleri Özel Sayısı YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

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İyi okumalar...

Gamze Akdemir