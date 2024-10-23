YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 24 Ekim 2024 / Sayı 1810!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 00:01

Güncelleme: 23.10.2024 - 00:04

- “Baylar, çağımızın bir kahramanı gerçek bir portredir. Ama bir tek kişinin portesi değil; kuşağımızın gittikçe gelişen kusurlarından yaratılmış bir portre. Bana, bir insanın bu denli kötü olamayacağını söyleyeceksiniz yine; ben de size derim ki bir sürü trajik ve romantik haydudun varlığına inandınız da Peçorin gerçeğine neden inanmıyorsunuz?

Çok daha korkunç, çok daha çirkin öykü yiğitlerini beğendiniz de neden şimdi bunu beğenmiyorsunuz? Ondaki gerçeklik isteğinizden çok olduğu için mi acaba? Bu öyküden ahlak hiçbir şey kazanamaz diyeceksiniz. Özür dilerim. İnsanların tatlıyla beslendikleri yeter; mideleri bozuldu artık: Onlara biraz acı ilaç, katkısız gerçek gerek.

Bu sözlere bakıp da kitabın yazarının, insanların kusurlarını düzeltmek gibi yüce bir düşe kendini kaptırdığını sanmayın. Tanrı onu bu kabalıktan korusun! O, sadece bu yüzyılın insanını kendi görüş ve anlayışına göre çizmeyi eğlenceli bir görev saydı. Hastalığın belirtilmesi yeter; iyileştirmek ise Tanrının işi.”

Kapağımızdaki ilk usta Mihail Yuryeviç Lermontov (15 Ekim 1814 / 27 Temmuz 1841). Gültekin Emre’nin yazısı...

- Kapağımızdaki ikinci ustaya gelince... İngiliz şiiri ve düzyazısı üzerindeki etkisi yazınsal metinlerinin ötesine uzandı. Yazdığı 14. yüzyılda, Latince ve Fransızcanın değişmez ve erişilmez bir dil olarak kabul edildiği ve üst sınıf Norman soylularının çoğunun Fransızca konuştuğu bir zamanda sanatçının geleneksel uygulamalardan saparak çoğunlukla köylü kesim olan Saksonların İngilizcesini kullanarak dilinin popülerleşmesine yardımcı oldu.

İngilizcenin yazınsal bir araç olarak tanınmasına, ana akım bir kültür ve sanat dili olarak yükselmesine katkıda bulundu. Kullandığı dilin lehçelerine, köylü sınıfın yöresel ağızlarına hâkimiyeti zengin ve çeşitli karakterler yaratmasında da etkili oldu. Bu karakterler “anlatımcı şiiri”ne hareket kattı. Geleneksel değerleri irdeledi, toplum sorunlarına ilişkin farkındalık sağladı. Bu da İngiliz şiirinde yazınsal gerçekçiliğin ve sosyolojik yorumun gelişmesine temel oluşturdu.

Geoffrey Chaucer (1340 / 25 Ekim 1400) kapağımızda. Z. Doğan Koreli’nin yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, romanlarında İkinci Dünya Savaşı sonrasında yetişen kuşağın düş kırıklığını, duygularını işleyen; toplumsal, siyasal eleştirileriyle Japon edebiyatında özgün bir yer edinmiş Nobel Edebiyat Ödüllü Kenzaburo Oe’nin Suda Ölüm (Çeviren: Ali Volkan Erdemir / Can Yayınları) adlı romanını incelediği yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- Öner Yağcı, “Özgürlük arayışının ve Cumhuriyet sevdasının aydını” başlıklı yazısında, ölümünün 10’uncu yılında, ırkçı ve dinci bağnazlığa, laiklik düşmanı Türk-İslam sentezi ideolojisine karşı amansız mücadeleyle geçen ömrü ve yapıtlarıyla Vecihi Timuroğlu’nu (29 Ekim 1927-23 Ekim 2014) merceğe alıyor.

- Feridun Andaç, “Tanıklığın ötesine geçmek!” başlıklı yazısında, Dünyalararasında (Metis Yayınları) adlı romanı merkezinde Ayhan Geçgin anlatılarının karakteristik özelliklerini irdeliyor.

- Esat Kalemli, Ergin Yıldızoğlu’nun karakterlerin iç dünyalarına “Nerden geldik biz buraya?” sorusunu sorduracak bir yaşam yolcuğuna çıkarttığı; Türkiye’nin yakın tarihine, sol hareketin çözülmesine, bireylerde bu çözülmenin ne zaman başladığına ve nasıl tepki verildiğine ilişkin gözlemler de aktardığı Bir Günün İkinci Yarısı (Cumhuriyet Kitapları) adlı romanını inceliyor.

- Emek Yurdakul, Helen Mortimer’ın Nezaket, Cesaret, Mutluluk adlı kitaplarından oluşan Küçük İnsanlar İçin Büyük Sözler Dizisi’ni (Çeviren: Esra Kökkılıç / Mundi Kitap) merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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