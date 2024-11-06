YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:01

Güncelleme: 06.11.2024 - 00:01

Kitap Dergi yine inceleme ve söyleşilerle dolu dolu bir sayıyla, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

- Sözün Onuru deneme kitabını okurken usta yazarımızın şu cümlesinin altını çiziyor Feridun ağabey (Andaç): “İnsan kendini bilgiyle, sanatla donattığı oranda insandır!” Öyle ya, Günümüz dünyasında olup biten her şeyin ucu biraz da insan olma halimizi anlatır. Okurken yazarken, çalışıp ederken, bir dünya çabası içinde olurken belirleyici olana yanımızdır bu: İnsan olmak…

Bizi bize anlatan her hikayenin ucunda bu vardır aslında. Edebiyatın gösterip ortaya çıkardığı da biraz bu sanki! Yani yazılan bir öykünün romanın, şiirin denemenin insana dairliği, kapağımızdaki usta yazarımızın deyimiyle: “Akıl-beğeni-söylem”le belirgince öne çıkar.

Bunu yazan / kuran anlatıcının yazar olma hali ise onun görme / anlama biçimini, taşıyıcı olma özelliğini her bir yazısında / anlatısında karşımıza çıkarır.

Yazınsal uğraşının odağında yer alan denemeciliği onun yazı ömrünün nişanesidir. O, bu türü şöyle tanımlar: “Deneme, ender bitkilerin en iyi yetiştiği bilgi tarlasıdır; denemeci de, hangi tohumun hangi tarlada boy vereceğini en iyi bilendir. Bu uyuşumu iyi kuramadı mı, ürün mevsiminde onu tarla yerine kıraç topraklar karşılar.” Ayrıca, bu düşüncesine şunu da ekler: “Aklı güzellikte, güzelliği akılda arayan bir türdür deneme.”

1960’larda başlayan yazınsal uğraşının çıkış noktasında insanın varoluşsal gerçekliği, yaratıcılığı ön plandadır. Söz’ün gücünü orada görür / anlar / anlatır. Kavrayıcı bilinç, aydınlanma düşüncesi onun bu bakışının belirleyicisi olmuştur hep. Öngörüsü akılcılığındadır. Ele aldığı bir konuyu, meseleyi, insanı bu perspektiften görerek anlamaya, anlatmaya çalışır. O nedenle deneme onun için bir bakma / görme / anlama / anlatma aracıdır da.

Anlatıcılığının aydınlanmacı yanı düşünsel derinlik içerir. Özgünlüğü düşüncede, duyarlılıkta arar. Dilin vicdanını öne çıkararak konuşur.

Kitaplarına yöneldiğimizde karşımıza çıkan oylumda edebiyatın / düşünsel dünyamızın birikimine bakışın yansılarını taşıyan bir birikimle karşılaşırız.

Roman ve öyküleri, denemeleri, incelemeleriyle bir edebiyat adasıdır O! Masalını Yitiren Dev’den Atatürk Anlatıyor’a; Dede Korkut’tan Sözün Onuru’na kadarki bu birikim onun edebi yolculuğunun seyrine çıkarır bizleri.

Büyük usta Adnan Binyazar kapağımızda. Feridun Andaç’ın söyleşisi...

TÜYAP İSTANBUL KİTAP

FUARI’NDA SON ÜÇ GÜN!

- 2 Kasım’da başlayan Tüyap 41. İstanbul Kitap Fuarı tüm hızıyla sürüyor. 10 Kasım’da sona erecek, “Çocukluk Şenliktir!” ana teması ile gerçekleştirilen, onur yazarının Yalvaç Ural, onur konuğu ülkesinin Azerbaycan olarak belirlendiği Tüyap 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda yurtiçi ve yurtdışından yayınevleri, yazarlar ve okuyucular ağırlanmaya; gazetemizin yazarlarının da yer aldığı panel, söyleşi, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri ve imza günlerinden oluşan yüzlerce kültür etkinliğine ev sahipliği yapılmaya devam ediliyor.

- Üçüncü sayfamızda, ortaçağ uzmanı Jacques Le Goff ile eski Yunan uzmanı Jean-Pierre Vernant’ın 2004’te Emmanuel Laurentin eşliğinde France Culture radyosu için yaptığı söyleşilerden oluşan Tarih Üzerine Diyalog’u (Çeviren: Yunus Çetin / Yapı Kredi Yayınları) incelediği yazısıyla Murat Can Okan yer alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, usta yazar ve çevirmen Celâl Üster’le 60 yılı bulan çeviri emeğini, özellikle de çocuk yazını alanındaki çalışmalarını konuşuyor.

- Mehmet S. Aman, usta kadın yazarlarımızın Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan yapıtlarına ilişkin bir seçki sunuyor.

- Bülent Ayyıldız, Necdet Adabağ’ın çevirdiği, Rönesans edebiyatının ve şövalye şiirinin en nadide örneklerinden, Ludovico Ariosto’nun insanın kendisiyle, hayatla ve duygularla mücadelesinin destanı niteliğindeki, üç ciltte tamamlanacak Çılgın Orlando’sunun (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) ikinci cildini değerlendiriyor.

- Abdullah Ezik, Behiç Ak’ın renkli karakterleriyle doğa, sanat ve yetenek u¨zerine du¨şu¨ndu¨rdüğü yeni çocuk romanı Bülbüllerin Şarkı Söylediği Yer’i (Günışığı Kitaplığı) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Atatürk’ü tanımak ve yeniden tanımak için..” başlıklı yazısında, Mehmet Atilla’nın onca başarının kahramanının yaşamına sakin, sahici bir ışık tuttuğu kitabı Atatürk’le Bir Gün’ü (Tudem Yayınları) merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi yine inceleme ve söyleşilerle dolu dolu bir sayıyla, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

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