YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 26 Eylül 2024 / Sayı 1806!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 00:01

Güncelleme: 25.09.2024 - 00:01

- Bu hafta kapağımızda saygıyla andığımız üç büyük usta ile selamlıyoruz sizleri.

Kapağımızdaki ilk ustamız, sendikacılığı, gazeteciliği, yazarlığıyla yaşamı boyunca toplumsal sorunlara son derece duyarlı bir davranış sergilediği dolu dolu yaşamı ve yazınıyla, ölümünün birinci yıldönümünde özlemle andığımız bilge yazarımız, aydınımız, ağabeyimiz Hıfzı Topuz (25 Ocak 1923 / 26 Eylül 2023). Öner Ciravoğlu’nun yazısı…

İkinci ustamız, derlemeleriyle de modern yazın anlatısına, sözlü geleneğe katkısı yadsınamaz, iki yılını vererek derleyip düzenlediği öncül, örnek bir çalışma olan İtalyan Masalları’yla (Everest Yayınları) ve sözlü / anlatıya, masallara halk hikayelerine ilgisinin asal besleyici kaynak olduğunu, “Yeni gerçekçilik” anlayışını belirleyen ivmelerden biri olduğunu vurguladığı yazın yordamıyla Italo Calvino (15 Ekim 1923 / 19 Eylül 1985). Feridun Andaç’ın yazısı…

Ve üçüncü ustamız, yazarlığa oyunlarla adım atarak tiyatro dünyamızda fırtına gibi esen, Diriliş: Çanakkale 1915, Şu Çılgın Türkler, Cumhuriyet: Türk Mucizesi gibi ölümsüz yapıtlarında Cumhuriyet döneminin doğru, gerçek, dürüst, sevgi ve vefa dolu, özenli bir fotoğrafını sunan Turgut Özakman (1 Eylül 1930 / 28 Eylül 2013). Öner Yağcı’nın yazısı…

- Üçüncü sayfamızda “Yeni bir bilimkurgu türü örneği: ‘Aynadan Geçen Kız’” başlıklı yazısında, Christelle Dabos’nun dört kitaplık fantastik serisi Aynadan Geçen Kız’ın (Destek Yayınları) serüvenini ve “Dönemsel bağlamda baktığımızda tam olarak Viktorya Dönemi’ne denk gelen bir tarihsel süreci anlatan fantastik bilimkurgudur” sözleriyle nitelediği roman türü “Steampunk”ı merceğe alan Necdet Neydim yer alıyor.

- Adnan Binyazar, dilimize 17 romanı çevrilen Susanna Tamaro’nun, Hinduizm dininin tanrıçası Şiva’ya “Evrenin tekerleğini kim çeviriyor?/ Biçimlerin özünü saran bu biçimler ötesi yaşam da ne?/ Mekânın ve zamanın ötesinde/ adların ve huyların dünyasına/nasıl gireriz derinlemesine/ Aydınlat benim kuşkularımı...” gibi sorular yönelterek başladığı Yüreğinin Götürdüğü Yere Git (Can Yayınları) adlı romanını irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Doğaya bir kulak versek!” başlıklı yazısında, Seran Demiral’ın iş ve üretim içinde sakin akan günler, toprakla tanışıklığın her bireyi değiştirdiğini, dönüştürdüğünü ortaya koyduğu, yer yer gülmece ögeleriyle de zenginleşen TaTuTa’ya Yolculuk’unu (Bilgi Yayınevi) merceğe alıyor.

- Gülay Ayyıldız Yiğitcan, Özlem Özdemir ile Benim Adım Afet adlı kitabının ardından kısa süre önce yayımlanan, gençlere Cumhuriyet değerlerini anlattığı serisinin ikinci halkası olan ve kahramanımız Afet’e bu kez NASA’da çalışan ilk Türk kadını, “Apollo Başarı Ödülü” sahibi Dilhan Eryurt’un eşlik ettiği Afet’in Ay Macerası’nı (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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