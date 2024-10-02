YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! 3 Ekim 2024 / Sayı 1807!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 00:01

Güncelleme: 02.10.2024 - 00:01

- Bu hafta da kapağımızda saygıyla andığımız üç büyük usta ile selamlıyoruz sizleri.

Kapağımızdaki ilk ustamız, toplumunun bir parçası olduğunu hiç unutmayan, öykü ve romanlarının kahramanlarına, gazetelerde yazdığı yazıların okurlarına da unutturmayan, bu yolda kitapları toplatılan, tutuklanan, sürgüne gönderilen; “İçimde, bir türlü gem vuramadığım bir yaşam hızı; geceleri plan kurmalardan gözlerime uykular girmiyor… Hayatı sevdim, insanları sevdim. Ama yenildim...” diyen, direnen; yeni genç kadın tiplerini romanımıza kazandıran, 12 Mart’ın doğrucu, feminist, gerçekçi bir yazarı Sevgi Soysal (30 Eylül 1936 / 22 Kasım 1976). Anısına saygıyla... Öner Yağcı’nın yazısı...

- İkinci ustamız, Ekim devrimiyle başlayan yaşamı İkinci Dünya Savaşı, toplumsal çalkantılar, modernleşmenin sancıları içinden geçmiş; insanın toprağından sökülmesinin yarattığı bir gurbet ağıtı, yan yana uzak düşmüşlüğün, taşra ile şehrin derin ayrımının, iki kuşağın birbirine yabancılaşmasının, ölüm ile yaşam arasındaki mesafenin göstergesi niteliğindeki yapıtı İza’nın Şarkısı’yla (Çeviren: Hakan Tansel / Yapı Kredi Yayınları) Macar yazar Magda Szabó (5 Ekim 1917 / 19 Kasım 2007) Anısına saygıyla... Nurbanu Kablan’ın yazısı...

- Ve üçüncü ustamız, yaşamı boyunca emek ve kadın mücadelesinin içinde yer almış, şiirlerinde kadın imgesini ve toplumsallığı öne çıkarmış, kimi dizelerinde Filistin’e uzanmış, yapıtlarında tarihe, güne tanıklığından izler aktarmış, “Aydınlar Dilekçesi” soruşturmasındaki ifadesinde “Evliyim/ İki çocukluyum/ Ozanım/ Düzeltirim/ Çocuklarımdır/ Bütün çocukları dünyanın./ Evet kaygılıyım/ Çocuklarım için/ Korkmasınlar isterim/ Çalınışından kapının./ Saygılıyım kurallara/ Bu yüzden kurallar/ Saygılı olsun isterim/ İnsana./ Evet ozanım/ Çocuklarımdır/ Bütün çocukları Dünyanın./ ... İnsanın insandan korkmasına karşıyım/ İşte bunun içindir/ Bütün yazıp/ Altına imza attıklarım” (İfademdir, 25 Mayıs 1984) demiş Sennur Sezer (12 Haziran 1943 / 7 Ekim 2015). Anısına saygıyla... Öner Yağcı’nın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Onat Kutlar ve Yavuz Onar’ın Uygarlığın Kaynaklarına Doğru (Yapı Kredi Yayınları) kitabını incelediği yazısıyla Kaan Egemen yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Rasyonelin bittiği yer…” başlıklı yazısında, Nilgün Çelik’in Üze (Mahal Edebiyat), Elif Demirel’in Geceden Beri (Everest Yayınları) kitaplarını irdeliyor.

- Cahit Kaya, dilimize çevirdiği, Ernest Hemingway’in torunu Seán Hemingway’in derlediği Savaş Üzerine’yi (Bilgi Yayınevi) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Larissa Theule’nin Kafka ve Oyuncak Bebek (Çeviren: Sevin Okyay / Resimleyen: Rebecca Green / Dinozor Çocuk) ile Füsun Çetinel’in Son Bahçe (Günışığı Kitaplığı) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel veMustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar…

Gamze Akdemir

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