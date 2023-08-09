YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap Dergi!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 00:01

Güncelleme: 09.08.2023 - 00:01

- Hiyerarşik karşıtlıklar aracılığıyla ortaya çıkan şiddete dikkat çektiği, İrlanda’nın dört bir yanının şiddet olaylarıyla sarsıldığı bir dönemde, bir adada geçen ve kimlik, kültür, anadil, sömürgecilik, şiddetin yanı sıra bilim ile sanat üzerine de düşünme olanağı sunduğu romanı Koloni (Çev. Niran Elçi / Delidolu Yayınları) ile İrlandalı yazar Audrey Magee kapağımızda.

Koloni, İrlanda’da şiddetin her şeyi belirlediği bir dönemde büyüyen yazarın, 20 yıl gazetecilik yaptıktan sonra kaleme aldığı ikinci romanı. Magee’nin İrlanda’nın dört bir yanının şiddet olaylarıyla sarsıldığı bir dönemde, aşılması güç dalgalarla sarılı bir adada geçen, kimlik, kültür, anadil, sömürgecilik, şiddet ve bilim ile sanat üzerine düşünme olanağı sunduğu roman, Schopenhauer’dan Nietzsche’ye ve Gauguin’e kadar düşünce ve sanat tarihinden birçok isme göndermeleriyle de dikkat çekiyor. Seza Özdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, Necati Cumalı’nın ülkemizin, Cumhuriyetle nasıl bir viraneden çıkarılarak yurt yapılabildiğini, hayata kavuşturulduğunu ortaya koyduğu Makedonya 1900 (Cumhuriyet Kitapları), Dilâ Hanım (E Yay.) ve Viran Dağlar (Cumhuriyet Kitapları) adlı ölümsüz yapıtlarını irdelediği “Viraneden “yurt” çıkaran Cumhuriyet…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Aydoğan Yavaşlı, öykücülüğü, romancılığı, yayıncılığı, gazeteciliği, sinemacılığıyla ölümünün 8. yılında, 50 Kuşağı’nın usta öykücülerinden Tarık Dursun K.’yı (26 Mayıs 1931 / 11 Ağustos 2015) yazıyor. Anısına saygıyla...

- Filiz Tanya, “Sivas ağıtından umuda bir yol olmalı, umuda giden bir yol ve ben tüm yaşamımı buna adamalıyım, o yolda ölmeliyim” diyen şair Zerrin Taşpınar’ın sadece Sivas katliamına tanıklığının değil, 30 yıldır kaleme aldığı edebiyat, şiir, kadınların tarihi üzerine, edebiyat ve kadın, kadın cinayetleri, katliamlar ve tarihsel ilişkiler, adalet kavramı, 19 Aralık katliamı, 10 Ekim katliamına ilişkin yazılarının, kendisiyle yapılmış röportajların yer aldığı kitabı Tanık’ı (Doruk Yayınları) inceliyor.

- Şükran Soner, Rüştü Bozkurt’un Orhangazi’de bir durum değerlendirmesini amaçladığı, Orhangazi’nin dünü, bugünü, yarınına dönük veriler, bilimsel belgeler, bilgiler, yüz yüze görüşmelerin tanıklıklarında kaleme aldığı bilimsel çalışması Bursa-Orhangazi: Dün, Bugün, Yarın’ı merceğe alıyor.

- Merve Kazancı, Serhan Kurşun ile mitoloji, tarih ve siyasetin iç içe geçtiği, 1963 yılının Hatay’ını, sınıf çatışmasını, aile ilişkilerini ve toprak sevgisini işlediği romanı Garaz’ı (İnkılâp Kitabevi) konuşuyor.

- Tuğçe Bağcı, yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan yaşamına dokunmuş bilgeliğiyle de ölümsüzleşen Doğan Cüceloğlu’nun (1938-2021), Deniz Bayramoğlu ile hazırladıkları son kitabı Var mısın?’ının da yer aldığı, Geliştiren Anne-Baba, İnsan İnsana, Gerçek Özgürlük, Evlenmeden Önce adlı kitaplarından oluşan Doğan Cüceloğlu Seti’ni (Kronik Kitap) tanıtıyor.

- Irmak Ada, Özlem Ertan’ın, bir Anadolu Tanrıçası olan, tek başına ayakta durmayı bilen, bir erkeğe yaslanmayan ve tam da bu nedenle ötelenen, şeytanlaştırılan kadınların simgesi Hekate’yi işlediği Hekate Bize Ne Mesaj Veriyor (Destek Yayınları) adlı kitabını inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Kerilynn Wilson’ın yazıp resimlediği Kalpsizler (Çev. Barış Purut / Timaş Genç) ile Sven Nordqvist’in Horozun Vakti - Findus Taşınıyor (Çev. Ali Arda / Dinozor Genç) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar, Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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