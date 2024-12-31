YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1820! / 2 Ocak 2025

Yayınlanma: 31.12.2024 - 00:01

Güncelleme: 31.12.2024 - 00:01

- Edebiyat dünyasına 1974’te, Maksim Gorki’nin “Kız ve Ölüm” destanını ilk kez Rusçadan çevirerek girdi. Daha sonra Mayakovski’nin çok ses getiren, Amerika’nın eleştirildiği, 150.000.000 destanını da ilk kez dilimize kazandırdı.

İlk şiiri “Sevinin Öyküsü” 1977’de, dönemin etkin dergisi, Ahmet Say’ın yönettiği Türkiye Yazıları’nda, ilk kitabı Kurşunî Bir Siperde, Türkiye Yazıları şiir dizisinde, Şubat 1980’de yayımlandı.

Ülkemizdeki, 12 Eylül askeri darbesini hazırlayan siyasi çalkantısı, onu yurt dışına çıkmaya zorladı. 30 yıl bir Alman ortaokulunda öğretmen olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Ülkesinin yazınından, dergilerinden hiç kopmadan 45 yıldır Berlin’de yaşıyor.

Çeviri ve şiirle başladığı edebiyat yolculuğunu deneme, eleştiri, inceleme, günlük, anı, öykü, roman, çocuk edebiyatı ve tematik antolojiler hazırlayarak sürdürdü, sürdürüyor. Türkiye’deki, etkin edebiyat dergilerinde hep yazdı, yazıyor.

Ülke sorunlarını şiirlerine ağdıran şair gurbeti, vatansızlığı, ülkemizdeki toplumsal sorunları da hep şiirlerinde ele aldı. İnsanın içinde esen fırtınaları, sevgiyi, yalnızlığı, özlemleri imgelerine yükledi. Resim, ressam, sergi yazılarının yanında, yemeiçme kültürünü ele alan günlükleri de yayımlanıyor.

Yeni kitabı Ada, Adam Ve Kadın (Oğlak Yayınları) öykülerinden oluşuyor.

“Gördüm o kaskatı günlerin ördüğü duvarları / Sınırlar ki hiç yıkılmayacaktı / Yıkılışlarını gördüm/... Gördüklerim görmediklerimin yanında hiç kalır” diyen usta şairimiz ve yazarımız Gültekin Emre kapağımızda. Hande Mir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, Meksikalı yazar Elena Garro’nun (1916 / 1998) politik entrikalar, askeri baskı, Meksika devrimi, ailevi sorunlar, aşk ilişkileri ve bugüne miras travmalarla gelişen romanı Geleceğin Anıları’nı (Çeviren: Murat Tanakol / Delidolu Yayınları) incelediği yazısıyla Mavisel Yener yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Marquez; bugün değil, her zaman” başlıklı yazısında, Gabriel Garcia Marquez’in özdeşleştiği yapıtları eşliğinde yazınını irdeliyor.

- Orhan Aras, Yücel Feyzioğlu’nun 648 masal ve efsane ile 32 kitaptan oluşan “Kardeş Masallar” (Doğu Batı Yayınları) dizisini inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Rachel Williams’ın Beklemeye Değer (Çeviren: Şirin Soysal / Meav Yayıncılık) ve Tommaso Maiorelli’nin Zaman Atlası (Çeviren: Filiz Özdem / YKY Doğan Kardeş Kitaplığı) adlı kitaplarını merceğe alıyor.

- Gülçin Elif Yücel, Haydar Ergülen’in yalnızca Cumhuriyet’in yıl dönümünü kutlamakla kalmayıp bir yüzleşme ve sorgulama çağrısı yaptığını vurguladığı 100. Yıl Alfabesi’ni (Kırmızı Kedi Yayınevi) tanıtıyor.

- Cengiz Taşcı, Türk Radyoloji Derneği eski başkanı Tamer Kaya’nın, evrimsel sosyolojiye giriş ders kitabı olarak okutulması gerektiğini vurguladığı çalışması Sosyalliğin Evrimi: İçimizdeki Kabile’yi (Alfa Kitap) inceliyor.

Adaletli, sağlıklı ve yetkin kitaplarla dopdolu bir yeni yıl dileğiyle...

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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