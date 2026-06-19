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Yarının kadın yıldızları sahnedeydi

Yarının kadın yıldızları sahnedeydi

19.06.2026 17:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yarının kadın yıldızları sahnedeydi

İstanbul Müzik Festivali’nin Türkiye Sınayi Kalkınma Bankası (TSKB) desteğiyle dokuz yıldır hayata geçirdiği, “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu” bağlamında düzenlenen Yarının Kadın Yıldızları konseri festival kapsamında 17 Haziran akşamı Süreyya Operası’nda gerçekleşti.
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Bu yıl destek alan, çoğu eğitimlerini yurtdışında sürdüren, ödüller kazanan 18 kadın yıldızdan 12’si konserde yeteneklerini sergilediler.

Onlara bu yıl mentorluk eden flüt sanatçısı, MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Aslıhan And Say da genç yıldızlar Ece Canay (keman), Berin Gökçe İlhan (çello), Elif Spor (piyano) ile birlikte C. P. Emanuel Bach’ın “Flüt, Keman ve Sürekli Bas için Üçlü Sonat” eserini seslendirdi.

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Destek alan tek kompozisyon öğrencisi Nisan Dikeçligil’in “Obua, korno ve piyano için yeni eser, Asteria” eserinin ilk seslendirilişini İlayda Afşar (obua), Defne Erkan (korno), Elif Spor (piyano) üçlüsü yaptı.

Müzik eğitimine korno ile başlayan Dikeçligil, bestecilik eğitimini Prof. Hasan Uçarsu, müzik teorisi eğitimini Doç. Dr. Ali Yunus Gencer ile MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda sürdürüyor.

Konseri gururla izleyen TSKB Genel Müdürü Ozan Uyar, "Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında kadınların hayatın her alanında eşit fırsatlara sahip olmasını desteklemeyi öncelikli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz” diyerek konseri heyecanla izleyen küçük piyanist Asel Duru ile birlikte yıldızlara plaketlerini sundu.

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