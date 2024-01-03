‘Yarısı Gümüş, Yarısı Köpük’

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun “İstanbul Destanı”ndaki bir dize, bir sergiye esin kaynağı oldu. İstanbul Resim Heykel Müzesi, Taviloğlu Koleksiyonu’ndan seçili eserlerden hazırlanan “Yarısı Gümüş, Yarısı Köpük” sergisini, 2023’ün son günlerinde sanatseverlerle buluşturdu.

Yayınlanma: 03.01.2024 - 04:00
‘Yarısı Gümüş, Yarısı Köpük’
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