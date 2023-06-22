''Yaşamı ve Yapıtlarıyla Habip Aydoğdu'' sergisi Antalya'da

Yayınlanma: 22.06.2023 - 18:16

Güncelleme: 22.06.2023 - 18:16

Kapsamlı bir biyografi niteliğindeki sergi, bir yandan Çağdaş Türk Resmi’nin önemli ismi Habip Aydoğdu'nun sanatla yoğrulan yarım yüzyılına ışık tutarken, öte yandan izleyenleri "Resimleriyle Habip Aydoğdu Tarihi"ni anlatan ilham dolu bir yolculuğa davet ediyor.

SERGİYE DAİR

Habip Aydoğdu'nun sanatsal evriminin izlerini, yaşamındaki dönüm noktalarıyla beraber kronolojik biçimde sunan sergi, izleyicileri "Yaşam Kavgası" adıyla, sanatçının ilk dönem çalışmalarıyla karşılıyor. "Zamanın Ruhu" ismiyle, 1989-2015 yılları arasında ürettiği eserlerin yer aldığı ikinci salonun ardından izleyiciler, "Umut" temalı üçüncü salonda, 2016-2023 arasına tarihlenen, gerçeklik ile sembolizm arasında dans eden formların can bulduğu birbirinden önemli yapıtları deneyimleme fırsatı buluyor. Küratörlüğünü Elif Aydoğdu Ağatekin'in üstlendiği ve 148 yapıtın yer aldığı sergide; sanatçı hakkında farklı dönemlerde kaleme alınmış metinlerden oluşan yaşam ve sanat yolculuğu, desenler, üç boyutlu çalışmalar, fotoğraflar ve belgelerle iç içe kapsamlı bir içerik sunuluyor. Habip Aydoğdu’nun son dönem çalışmalarının da yer aldığı “2023 Karalamalar Güncel Notlar” adlı resimli günlükleri Özgür Aydoğdu’nun etkileşimli iPad uygulamasıyla izleyiciye aktarılıyor.

NE ZAMAN ZİYARET EDİLEBİLİR?

Aydoğdu'nun sanat yolculuğunu ve düşünce dünyasını keşfetme fırsatı sunan sergi, 20 Ağustos 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Antalya Kültür Sanat, Salı-Çarşamba-Cuma-Cumartesi günleri saat 11.00- 19.00, Perşembe günü saat 11:00-21:00 ve Pazar günü saat 13:00-19:00 arası açık.

BROŞÜR METNİNDEN

''Yaşamı ve Yapıtlarıyla Habip Aydoğdu''

Habip Aydoğdu yapıtlarında, büyük fırça darbeleriyle ritmik hareketler yaratır. Bastırılmış bir enerjiyi çılgınca açığa çıkarır. Bu enerji patlamaları, bir isyanı, bir başkaldırıyı işaret eder. Fısıltıyla değil, bağıra çağıra verir mesajını Habip. İzleyenleri çarpar, sarsar.

Her ayrıntı, izleyiciye başka bir koridor açar. İzleyici ilgi ve bilgisi bağlamında koridordan koridora, katmandan katmana geçerek sanatçının duygu ve düşünce dünyasına ulaşmaya çalışır. İlk bakışta soyut yanı ağır basan formlar, yaşamdan damıtılmış biçimlerle somutlaşır, yorumlara yeni kapı ve pencereler açar. Kimi yapıtlarında sıkça gördüğümüz kaligrafik notlar, bir yandan görsel metaforların kaotik atmosferinde İzleyicinin yolunu bulmasını kolaylaştırırken, bir yandan da o yapıt üretilirken egemen olan duygu ve düşünce ikliminden ipuçları verir.

Habip Aydoğdu yaşamı boyuncu toplum ve çevre duyarlılığı ile dikkat çeken bir sanatçıdır. Kendi gözlemleri ya da kitle iletişim araçları yoluyla tanık olduğu, insanın canını yakan, yüreğini burkan her olaydan etkilenmiş, kendi yorumuyla çalışmalarına yansıtmıştır. Corona salgını ve Kahramanmaraş merkezli depremler bağlamında yaşanan acılar, Habip Aydoğdu'nun son dönem yapıtlarında önemli bir yer almıştır. Örnekleri çok yeni olan bu iki olay, olgu, tema ile renk, form dünyası arasındaki ilişki, sanatçının özgün anlatım dilinin niteliğini, yarattığı estetik, plastik değerlerin düzeyini göstermektedir.

HABİP AYDOĞDU KİMDİR?

Habip Aydoğdu 1952’de Konya’da doğdu. 1970’de İstanbul İlköğretmen Okulu Resim Semineri’ni, 1974’de ise İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nu tamamladı. İlk kişisel sergisini 1976’da Ankara’da açtı.

1980’li yılların ortalarında; Vakko Sanat Galerilerinde “Sokaklar Çığlık Çığlığa” sergilerini gerçekleştirdi. 1988’de Galeri Selvin’de açtığı “Uçan Düş” sergisinde metnini Erhan Karaesmen’in hazırladığı kitabı yayınlandı. 1999’da Aksanat’ın “Milenyumu Karşılarken” projesine katıldı.

20. sanat yılını “Hesaplaşma ve Yaşamı Savunma” adlı sergisiyle Milli Reasürans Sanat Galerisi’nde; 30. yılını ise Ortaköy Sanat Galerisi’nde “İzler” adlı sergisiyle kutladı. 2002’de Avusturya Feldkirch Galerie Sechzig’de kişisel bir sergi açtı. Aynı yıl Bilim Sanat Galerisi Murat Ural’ın yazdığı Habip Aydoğdu kitabı yayınlandı.

2008’de Ankara Batı Birlik Sanat Galerisi’ndeki sergisinde, resimli günlüklerinin tıpkıbasımı “İç Dökümleri” adıyla yayınlandı ve “Vincent van Gogh’un Peşinde, Modernizmin İzinde” adlı projeye katıldı. Üç boyutlu çalışmalarını sergilediği “Düşler ve Buluntular” adlı sergisini 2010’da Grup Sanat Galerisi’nde açtı. 2012’de Arete Sanat Galerisi’nde “Zamanın Ruhu” adlı sergisi Habip Aydoğdu-İbrahim Karaoğlu söyleşisini içeren aynı adlı kitapla birlikte açıldı. 2013-14 yılında yine Arete Sanat Galerisi’nde metin yazarlığı ve küratörlüğünü Zeynep Yasa Yaman’ın yaptığı “Kenar Notları” kitabı eşliğindeki sergisini açtı.

2015’te İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde “Kırmızı” adlı retrospektif sergisiyle izleyicisiyle buluşan Aydoğdu, 2016’da Adonis ile İzmir Folkart Gallery’de “Kan Kırmızı”, 2018’de ise Bodrum Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Kırmızı Yolculuk” adlı sergisini gerçekleştirdi.

1976’da gerçekleştirdiği ilk sergisinden sonra “Habip Aydoğdu ‘76/76…” adlı yetmiş altıncı kişisel sergisini İzmir’de Selçuk Yaşar Resim Müzesinde açtı. 2022 yılında İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde “Kırmızı yine Kırmızı”, 2023 yılında ise Antalya Kültür Sanat’ın düzenlediği “Yaşamı ve Yapıtlarıyla Habip Aydoğdu” adlı sergisini yine Elif Aydoğdu Ağatekin küratörlüğünde gerçekleştirdi.

Yurt içi ve dışında 78 kişisel sergi gerçekleştirmiş, alanında 10’dan fazla ödülün sahibi olan Aydoğdu’nun yapıtları; pek çok önemli müzede bulunmaktadır.

Her yeni sergisinde anlatım dilini daha da zenginleştiren Aydoğdu’nun bir ressam olarak kişisel öyküsü, aslında kendi kuşağının da öyküsüdür.