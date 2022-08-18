Yaz stajı için Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler Kapadokya'yı gezdi

18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:28

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen proje kapsamında Malezya, Azerbaycan, Polonya, Pakistan, Kazakistan ve Özbekistan'dan mühendislik öğrencileri, TUSAŞ'taki 4 haftalık eğitimin ardından ülkenin tarihi ve kültürel değerlerini gözlemlemek amacıyla gezi programına katıldı.

Yabancı öğrenciler, YEE görevlileri ile İstanbul ve Ankara'daki gezilerinin ardından Nevşehir'e gelerek Kapadokya'nın turistik merkezlerini ziyaret etti. Bölgede etkinliklere katılan öğrenciler Aşıklar Vadisi'nde deve sırtında fotoğraf çektirdi.

YEE Özel Kalem Müdürlüğünde görevli Eda Armut, öğrencilerin program sayesinde, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı elde ettiklerini belirterek "SkyGlobal Kültürel Değişim ve Yaz Stajı Programı'nı başlattık. Farklı ülkelerden 10 öğrencimizi Türkiye'de ağırladık. İstanbul'dan başlayan programımız Kapadokya'da devam etti. Kapadokya'da balon turuna katıldılar, çok sevdiler. Bölgenin geçmişi hakkında bilgi aldılar. Öğrencilerimiz için çok güzel bir deneyim oldu" dedi.

Malezyalı öğrencilerden Nur Izzati Barry Binti Abdul Rashid, Türkiye'deki programa katılmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını dile getirerek "Bu program benim için önemli bir fırsat oldu. İstanbul, Ankara ve Kapadokya'da birçok yeri gezdim. İlk yurt dışı tecrübem oldu. Birçok tarihi, kültürel alanı yakından gördüm. Çok farklı tecrübe ve deneyim kazandım" diye konuştu.

Ooi Chung Chao ise kendisine bu programa katılma fırsatı sunduğu için YEE yetkililerine teşekkür etti.

Gezi ve eğitim programında Türkiye hakkında yeni bilgiler edindiğini aktaran Chao, "Programa katılan diğer ülkelerden yeni dostlar edindim. Hem kendi ülkemin kültürünü katılımcılara tanıttım hem de arkadaşların ülkelerine özgü şeyleri öğrenme fırsatı elde ettim. Umarım bu etkinlik gelecek yıllarda da devam eder. Çünkü gerçekten de öğretici ve keyifli bir süreç oldu" ifadesini kullandı.