Üniversite öğrencilerinin 'fahiş zam' eylemine veliler de destek oldu

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:24

Doğuş ve Beykent Üniversiteleri, okunulan süre boyunca eğitim artışı ücreti yıllık %5’i aşmayacak sözünü tutmayarak ücretlere %200’leri aşan oranlarda zam yaptı.

Artan zam oranlarına karşı tepkilerini ortaya koymak isteyen Doğuş Üniversitesi öğrencileri, Doğuş Üniversitesi Dudullu Kampüsü'nde toplanarak, protesto gerçekleştirdi.

"YILLIK 90 BİN LİRA İSTİYORLAR"

Cumhuriyet'e konuşan öğrencilerden birkaçı tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Doğuş Üniversitesi'nin bizlere yaptığı fahiş fiyatları protesto etmek için buradayız. Bu bir başlangıç. Hak, verilmeden alınmaz. Haklarımızı söke söke alacağız. 30 bin lira ile ödemeye başladım 90 bine çıktı."

"Yüzde 50 bursluyum. 18 bin ödüyorken 50 bin lira istiyorlar. Bu durumu karşılayamayacak olan aileler de var. Şu an okulla uzlaşmaya çalışıyoruz"

"BEN ONU OKUTANA KADAR CANIMI ÇIKARTTIM"

Oğluna ve diğer öğrencilere destek olmak için protestoya katıldığını ifade eden bir veli, gözyaşlarına hakim olamayarak şunları söyledi:

"Benim oğlum şehir dışından okumaya geldi. 17 bine yazdırdım en fazla yüzde 10 artacak dediler. Şimdi 56 bin lirayı nasıl ödeyeceğiz? Seneye 300 bin mi olacak? Benim bunu ödeme şansım yok. Oğlum eğer böyle olursa okumam diyor. Ben onu okutana, bu vakte getirene kadar kadar canımı çıkarttım. Bizi kandırdılar. Yazık değil mi? Biz yıllarca çalıştık" ifadelerini kullandı."

Hem okuyup hem çalıştığını söyleyen bir öğrenci, "Benim ailemin ekonomik şartı belli. Ben kendim çalışarak ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Yüzde 75 burslu olmama rağmen fiyatı bu kadar uçuk buluyorken diğer arkadaşlarım ne yapacak? Kara kara düşünüyoruz" dedi.