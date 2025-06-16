Yaza Sanatla Giriş: Türkiye'nin Kalbi Bu Hafta Sanatla Atıyor





Yaz mevsimi kapıya dayandı; şehirler ise çoktan sanatla dolup taştı. Bu hafta Türkiye'nin dört bir yanında kültür-sanat takvimi capcanlı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok merkezde sahneler, galeriler, konser salonları, çocuk atölyeleri ve sinema gösterimleriyle dolu dolu bir program sanatseverleri bekliyor.

Zorlu PSM: Müzik, Sinema ve Spor Bir Arada Zorlu PSM, “PSM Loves Summer by %100 Müzik” etkinlik serisiyle yazın ritmini yükseltiyor. 18 Haziran’da, Avustralyalı müzik ikilisi breathe. sahnede olacak. Sean Walker ve Andrew Grant’in kurduğu grup, yumuşak vokalleri ve sinematik tınılarıyla izleyicileri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Aynı akşam, Vestel Amfi’de City Sounds: Moophy dinleyicilerle buluşurken, Pluxee Sinema Günleri kapsamında açık havada Forrest Gump izlenebilecek.

Zorlu yalnızca müzikle değil, spora verdiği destekle de öne çıkıyor. 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Güney Kore ve Brezilya’ya karşı oynayacak. Karşılaşmalar, DJ performansları eşliğinde dev ekranda izlenebilecek.

AKM’de Sanatın Her Tonu Atatürk Kültür Merkezi bu hafta çok sesli. 16 Haziran’da sahnelenecek “Dünya Bir Queen Meselesi”, ilk perdede klasik bale, ikinci perdede ise Queen şarkıları eşliğinde çağdaş dans ile çevre ve özgürlük temalarını işliyor. Ertesi gün, Okan Bayülgen’in yönettiği “Drakula” sahnede olacak; Hayko Cepkin, Van Helsing rolüyle dikkat çekiyor.

17 Haziran’da Urfa Ahengi konseriyle Şanlıurfa’nın türküleri ve sıra gecesi kültürü sahneye taşınırken, 20 Haziran’da Mercan Selçuk Dans Topluluğu “Dans Gala” gecesiyle çocuk dansçılardan profesyonellere uzanan büyüleyici bir koreografi sunacak. Aynı gün açılacak “Kaotik Kentin Gölgesinde: Manzara” sergisi, insan-doğa-kent üçgenine çağdaş sanatın gözünden bakıyor.

İstanbul Müzik Festivali: Ustalardan Gençlere 53. yılına giren İstanbul Müzik Festivali, Hasan Uçarsu’nun “Toprak Sever İnsanları Birer Birer” adlı eseriyle başladı. Tekfen Filarmoni ve Bulgaristan Ulusal Filarmoni Korosu’nun sahne aldığı açılışı, 19 Haziran’da keman virtüözü Frank Peter Zimmermann ve 20 Haziran’da Grammy ödüllü piyanist Rafał Blechacz izliyor. 18 Haziran’daki Geneva Camerata – Revolta gösterisi ise klasik müzik ile hip-hop dansını buluşturuyor.

Genç müzisyenlerin sahneye çıkma zamanı da geldi. İş Sanat’ın düzenlediği Meriç Soylu Ödülleri, piyanist Güneş Tunçkıran, çellist Ceren Ordu ve müzikal tiyatro öğrencisi Yağmur Bakar’a verildi. Matteo Bocelli, 17 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi’nde İstanbul’daki ilk konserini verecek.

Sinema ve Kitapta Derin Hikâyeler Vizyonda bu hafta Aşk Sadece Bir An, Tam Bana Göre, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, Bozzo in the Woods ve Genç Werther’in Acıları yer alıyor. İstanbul’un elektrikle tanışma serüvenini anlatan “İstanbul’un Aydınlık 100’ü” sergisi ise Silahtarağa Arşiv Koleksiyonu’ndan haritalarla tarih meraklılarını bekliyor.

İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan Sessizliğin Üç Yüzü, Prof. Dr. Bilge Uzun’un kaleminden çıkan ve sessizliğin katmanlarında gezinen bir içsel keşif romanı. Psikolog Yağmur’un iç sesiyle çıktığı bu yolculukta travma, özlem, inanç ve yüzleşme temaları güçlü edebi bir dille işleniyor. Her karakter, sessizliğin başka bir yüzünü temsil ediyor ve okuyucusunu kendi iç dünyasıyla yüzleştiriyor.

Tarihin Hayaleti Sahneye Taşınıyor: Anne Boleyn Ankara Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen Anne Boleyn, tarihî bir figürü yeniden yorumlarken, kadınlık, inanç ve iktidar gibi temaları bugüne taşıyor. Howard Brenton’un yazdığı, Adonis Filipi’nin yönettiği oyun, Anne’in hayaletinin kendi hikâyesini anlatmasıyla başlıyor. Senem Topkaya ve Yağmur Evin’in dönüşümlü oynadığı başrol, Anne’in trajik olduğu kadar politik ve düşünsel yönlerini de ortaya koyuyor. Zamansız dekor, ironik anlatıcı karakteri ve güçlü oyunculuklarla oyun, geçmiş ile bugünü birleştiren etkileyici bir seyir sunuyor.

Sanatla Değişen Günler… Bu hafta Türkiye, yine çok sesli ve çok renkli. Bir konser, bir tiyatro oyunu, bir sergi ya da çocuklar için bir atölye... Hangisini seçerseniz seçin, sanata dokunduğunuzda değişen sadece gününüz değil, bazen bir ömür oluyor.