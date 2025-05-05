Yazar Serdar Şahinkaya’dan “Bir Karış Fazla Şimendifer” söyleşisi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:00

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:00

Yazar Serdar Şahinkaya, yeni çıkan “Bir Karış Fazla Şimendifer” isimli kitabı kapsamında söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) ve Telgrafhane Yayınları işbirliğiyle düzenlenecek olan etkinlik, 10 Mayıs’ta saat 15.30’da Ankara Kavaklıdere’de bulunan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda yaşama geçirilecek.







