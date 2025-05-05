Yazar Serdar Şahinkaya’dan “Bir Karış Fazla Şimendifer” söyleşisi
Yazar Serdar Şahinkaya, yeni çıkan “Bir Karış Fazla Şimendifer” isimli kitabı kapsamında söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek.
Yazar Serdar Şahinkaya, yeni çıkan “Bir Karış Fazla Şimendifer” isimli kitabı kapsamında söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) ve Telgrafhane Yayınları işbirliğiyle düzenlenecek olan etkinlik, 10 Mayıs’ta saat 15.30’da Ankara Kavaklıdere’de bulunan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda yaşama geçirilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti
- CHP seçimden çekildi!
- CHP zirvede, AKP’nin eriyişi sürüyor!
- 7 il için alarm verildi: Fark edilmesi çok zor!
- ‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!
- Erken emeklilik hakkı kaldırılan meslekler belli oldu
- Emniyet'ten 'İmamoğlu'na suikast' açıklaması
- 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' ihbarı!
- Erdoğan: 'Umarım yaşananlardan ders alır'
- ‘GBT kontrollerinde olumsuzluğa rastlanmamıştır’