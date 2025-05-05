Yazar Serdar Şahinkaya’dan “Bir Karış Fazla Şimendifer” söyleşisi

Yazar Serdar Şahinkaya, yeni çıkan “Bir Karış Fazla Şimendifer” isimli kitabı kapsamında söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek.

Yazar Serdar Şahinkaya’dan “Bir Karış Fazla Şimendifer” söyleşisi
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:00

Yazar Serdar Şahinkaya, yeni çıkan “Bir Karış Fazla Şimendifer” isimli kitabı kapsamında söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) ve Telgrafhane Yayınları işbirliğiyle düzenlenecek olan etkinlik, 10 Mayıs’ta saat 15.30’da Ankara Kavaklıdere’de bulunan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda yaşama geçirilecek. 




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