Yazar Tığ, okuyucularıyla buluşacak
Gazeteci, yazar ve şair İbrahim Tığ, Eskişehirli okurlarıyla buluşacak.
Gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ, 11 Mayıs saat 14.00'da Eskişehir Adımlar Kitap Kafe ve Sanat Merkezi’nde okurlarıyla buluşacak. Tığ, yayına hazırladığı yazar Müfide Güzin Anadol’un “Adaşım” adlı romanı ve yine Müfide Güzin Anadol’un kitaplarında yer almayan 49 şiiri ve tüm şiirlerini topladığı “Müfide Güzin Anadol’un Bütün Şiirleri”, “Zonguldak-Devrek Türküleri” (Derleme) ve diğer tüm kitaplarını anlatacak ve okurlarına imzalayacak. Şiirleri hakkında da şair-yazar Figen Şentürk’le söyleşecek olan Tığ, şiirlerinden örnekler de sunacak.
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